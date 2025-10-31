彰化溪湖農特產品展售會 湖南國小11/1歡樂登場

振興地方產業！彰化縣「2025溪湖鎮農特產品展售會暨寵物嘉年華」，11月1日歡樂登場。（圖：溪湖鎮公所提供）

彰化溪湖鎮公所，為振興產業經濟、促進親子關係，訂於11月1日、也就是本週六，將在「湖南國小」，盛大舉辦「2025溪湖鎮農特產品展售會暨寵物嘉年華」系列活動，除規劃農特產市集、親子遊樂區、寵物趣味競賽，還邀請知名歌手前來同樂，歡迎鄉親共襄盛舉！（李河錫報導）

彰化縣溪湖鎮，號稱是「羊葡小鎮」」，不僅是「羊肉爐」聞名全國，更是巨峰葡萄的故鄉、各類蔬菜水果生產與集運拍賣的重鎮；在進入秋收的時節，溪湖鎮公所為了振興產業經濟，增加農民收益，並促進親子關係，訂於11月1日、也就是本週六，將在「溪湖糖廠」對面的「湖南國小」，盛大舉辦「2025溪湖鎮農特產品展售會暨寵物嘉年華」系列活動；鎮長何炳樺表示，今年活動以青蔥、韭菜等特色農產品為號召，特別以「毛孩蔥衝衝、溪湖韭Chill」為主題，邀請眾多青農協助舉辦「韭Chill」農特產市集，設置近30攤農特產展售區；還設置「親子氣墊」遊樂區；在寵物嘉年華方面，則推出，「毛孩呼喚賽、鼻子偵探以及寵物障礙賽」，更設有「毛孩健診室」，讓毛小孩玩得開心也更健康。

振興經濟、促進親子關係！彰化縣「2025溪湖鎮農特產品展售會暨寵物嘉年華」，11月1日熱烈登場。（圖：溪湖鎮公所提供）

活動表演精彩不斷外，還邀請林凡、曾瑋中、謝金晶等多組知名歌手前來開唱，會同人氣啦啦隊、YOYO家族等團隊炒熱氣氛，歡迎鄉親攜老扶幼、帶著毛小孩前來品嚐美食、逛市集、欣賞精彩演出，度過一個充滿歡樂的假日好時光。