彰化溪湖迎建醮大典 廟埕搭舞台遭噴不雅英文字惹議

中部中心/李文華 彰化報導

彰化縣溪湖鎮，下星期將迎來24年一度的建醮大典，最近卻有民眾發現，當地有一家廟宇，廣場地面疑似遭到噴漆塗鴉，寫有英文不雅字詞，引發民眾熱議，直呼"對神明不敬"！不過，廟方澄清，是搭醮台廠商做標記用的，噴在木板上，台子搭起來就看不到了！

廟方人員來到廟前廣場，這裡有個大舞台，距離地面高度，大約30公分，廟方就比了比，這一塊區域！有怎麼樣嗎？看不出來啊，沒有喔，其實這底下，有這個，照片上看起來，是在地面上，被噴漆了好幾個英文字，以F開頭的不雅字詞，會不會太大膽，就在正殿神明的前方！

廣告 廣告





通天宮建醮舞台遭噴「英文不雅字詞」 廟方：廠商標記用 非惡意破壞

彰化廟宇被噴不雅字眼。

廟方澄清說明，彰化縣溪湖鎮，將從29日起，迎來24年一度的建醮大典，主祀趙府元帥趙公明的通天宮，也搭起建醮舞台，塗鴉是日前承租廠商測量面積時，先把木板鋪在地面，再留下這些字，做為標記，並非惡意破壞！廟方說，純屬誤會，等舞台拆除，底下塗鴉木板也會跟著運走，不會追究廠商責任。也有民眾幽默戲稱，幸好趙元帥是商朝人，應該看不懂英文！不過，雖然不是亂塗鴉，宗教場所畢竟是莊嚴的地方，還是少開玩笑，保持尊重比較好。

通天宮建醮舞台遭噴「英文不雅字詞」 廟方：廠商標記用 非惡意破壞

彰化廟宇被噴不雅字眼。



















原文出處：通天宮建醮舞台遭噴「英文不雅字詞」 廟方：廠商標記用 非惡意破壞

更多民視新聞報導

高雄鳥松廟宇涉違規施放煙火 警方取締竟遭嗆聲

歲末點燈祈福！不用挑吉時？北港朝天宮董座親揭：這「四字訣」才是關鍵...

廟會貨車沿路烤肉大放送 民眾聞香"騎車追肉"

