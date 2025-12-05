彰化溪湖連棟平房大火 知名爌肉飯店家遭波及 幸無人傷亡

彰化縣溪湖鎮今天清晨一棟平房發生火警，延燒4戶，知名店家阿讚爌肉飯也遭波及，消防獲報趕往現場救援，所幸人員均已逃出，無人傷亡，約半小時控制火勢，起火原因待調查釐清。

彰化縣溪湖鎮5日清晨5時許有4戶連棟平房火災，知名店家阿讚爌肉飯也遭波及，所幸人員均逃出，無人傷亡，起火原因待調查。（民眾提供／中央社）

彰化縣消防局今天清晨5時許接獲通報，指溪湖鎮員鹿路二段有平房起火，不清楚屋內有無人員。

消防員趕赴現場時，人員皆已逃出，起火點疑為阿讚爌肉飯後方民宅，火勢共延燒至4戶連棟平房，消防約半小時控制火勢。阿讚爌肉飯主要營業區域雖未被火勢直接影響，但倉庫及用餐區受到波及，待消防單位勘查整理後，才能恢復正常營業，詳細起火原因仍待調查釐清。