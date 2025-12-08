彰化溪湖鎮透天厝火警 百歲老婦傷重不治、兒子送醫搶救

彰化溪湖鎮凌晨發生民宅火警！造成1死1傷慘劇。（圖：民眾提供）

彰化溪湖鎮在今天（8日）凌晨發生民宅火警，縣府消防局據報後出動10多部消防、救護車輛，會同20多名義警消人員趕往搶救，火勢被迅速撲滅，緊急將1名臥病在床的百歲老婦人與兒子送醫搶救；其中老婦人因傷勢嚴重，不幸死亡。（李河錫報導）

彰化縣消防局表示，這起造成1死1傷的民宅火警發生在12月8日接近凌晨2點左右，溪湖鎮崙子腳路一棟5樓透天的民宅1樓起火燃燒；縣府消防局據報後，緊急調度鄰近鄉鎮市共15部消防、水庫與救護車輛，會同28名義警消人員趕往灌救；火勢約在10多分鐘內就被控制，當救災人員搜救時，在1樓廁所旁的房間內，發現一名已高齡102歲的老婦人，可能因嚴重「吸入性嗆傷」，已經呈現沒有呼吸、心跳(OHCA)現象，經立即施以CPR等急救措施，並由119救護車趕緊送往衛福部立彰化醫院急救，並將也遭到濃煙嗆傷的洪姓民眾送醫治療。

彰化溪湖鎮發生死亡火警！百歲人瑞婦人傷重死亡，兒子嗆傷送進加護病房療護，案發原因有待檢警單位調查釐清。（圖：民眾提供）

警消人員表示，高齡102歲的老婦人因為傷勢太過嚴重，經醫療團隊緊急搶救，還是不幸死亡；死者的兒子經治療後已送往加護病房進行後續治療。

至於火警發生原因，消防救災人員初步研判，可能是使用電器不慎所引起；至於真正案發原因，將由檢警單位進一步調查釐清。