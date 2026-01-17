彰化漁港加速轉型 開放民間投資打造複合海洋休閒新亮點

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】33年等來的海洋休閒新亮點！彰化漁港去年正式開港，縣府啟動民間參與ROT暨BOT案，計畫將超過5公頃的能源專用區打造為結合港務管理、船舶維修、能源休閒與商業服務的複合式漁港核心區，經營年期最長50年，期望成為中部海洋休閒與產業發展新亮點。

彰化漁港能源專用區招商啟動，民間投資可經營最長50年，打造港務管理、船舶維修及休閒觀光多元收益核心區。（縣府提供）

彰化漁港是彰化唯一的免候潮漁港，漁民等了33年，終於在去年6月正式開港。為加速漁港轉型升級，縣府目前正公告「民間自行規劃申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」，希望引進民間投資，打造兼具港區管理、船舶維修、能源休閒與商業功能的複合式核心區。

彰化漁港位於彰濱產業園區鹿港區西北角，面積約50公頃，位置緊鄰外海。第一階段工程完工後，可停泊近200艘漁筏，港區安全與防護也同步提升，縣府斥資3.35億元進行南北護岸工程，預計2027年下半年完工。

目前能源專用區超過5公頃，縣府規畫擴建運維碼頭、增建行政服務中心及船舶維修保養中心，整合離岸風電運維、倉儲管理與公共服務，同時導入休閒海域與周邊設施，發展海洋休閒、觀光遊憩、特色餐飲與展售空間，創造穩定人流與多元收益。

縣府指出，彰化外海風力發電占全國60％，漁港能源專用區已有5座浮動碼頭、10席泊位，腹地條件良好，具備發展海洋休閒與港區複合開發潛力。採民間參與公共建設模式，投資人可取得最長50年的經營年期，降低風險並提升投資吸引力。

縣府呼籲具備公共建設、港區經營、觀光休閒或商業開發經驗的優質投資人踴躍參與，一起打造彰化漁港成為中部海洋休閒與產業發展新亮點。