彰化漁港招商門檻曝光 砸10億掌握全台6成離岸風電商機

〔記者張聰秋／彰化報導〕位於彰濱工業區西北角的彰化漁港，去年(2025)6月開港，先解決漁民出海作業長期受潮汐影響的問題，隨著首期基礎建設成型，彰化縣政府現在更進一步開啟招商模式，公告啟動「ROT暨BOT案」，盼引進民間企業資金與專業，讓漁港從單一漁業機能，轉向結合綠能風電與港區服務的複合使用。

彰化漁港佔地50公頃，是彰化縣唯一不必等候潮汐的港口。目前港區已提供160艘漁筏泊位，第一期屬近程建設，後續中程計畫，北岸將可停泊330艘漁筏，南岸則作為離岸風電施工與維運的支援基地，已完成5座浮動碼頭、10席運維工作船泊位，彰化外海風力發電佔全國外海風力發電60％，也就是說，漁港掌握了全台6成離岸風電資源的優勢。

因應港區發展，縣府去年11月17日起公告招商，至今年2月23日止，採民間自行規劃申請方式，內容包括擴建運維碼頭、興建行政服務中心與船舶維修保養設施，並視整體規劃導入休憩空間、餐飲或展售機能，經營年期最長可達50年，總投資金額10億元以上。

該案民間投資人除了負責既有泊位的管理維護(ROT)，也將投入新建(BOT)工程，包括興建「港區管理服務中心」、「船舶維修中心」及「綜合物料倉儲」。主軸仍以港務與產業需求為核心，亮點在於開發項目融入現代觀光元素，未來可望增設漁人碼頭，含觀光魚市場、製冰冷凍廠、特色餐飲，甚至商務旅宿與遊艇碼頭，讓漁港不再只是傳統的作業港，而是結合永續綠能與觀光遊憩的複合式景點。

縣府也斥資3.35億元推動漁港南北護岸工程，預計明年(2027)年下半年竣工，提升防災效能與泊位安全。

