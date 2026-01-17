彰化漁港5公頃能源專用區招商 打造複合式漁港核心區

彰化縣政府為加速漁港轉型升級，公告「民間自行規劃申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」，希望引進民間投資團隊，共同打造結合港區管理服務中心、船舶維修保養中心、能源休閒與商業機能的複合式漁港核心區。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化漁港是彰化唯一免候潮漁港，漁民等待了33年後，終於在去年6月正式開港，縣府為加速漁港轉型升級，提升港區整體服務機能與觀光休閒價值，目前正公告啟動「民間自行規劃申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」，在漁港能源專用區超過5公頃以上面積，引進民間投資團隊，打造結合港區管理服務中心、船舶維修保養中心、能源休閒與商業機能的複合式漁港核心區，經營年期最長50年。

彰化漁港地處彰濱產業園區鹿港區西北角，位置靠近外海，面積約50公頃，漁港在去年6月開港，第一階段工程完工後，可供停泊近200艘漁筏，為強化港區安全與防護，縣府再斥資3.35億元啟動南北護岸工程，工程預計2027年下半年竣工，該案所選的能源專用區位在漁港南側。

現有彰化漁港能源專用區超過5公頃以上面積，縣府規畫擴建運維碼頭、增建行政服務中心大樓及船舶維修保養中心，整合運維碼頭維護管理、離岸風電運維廠商運補倉儲與公共服務機能，同時導入休閒海域及周邊附屬設施開發，發展海洋休憩、觀光遊憩、特色餐飲、展售空間及相關商業服務，創造穩定人流與多元收益來源，提升投資效益。

縣府表示，彰化外海風力發電占全國外海風力發電60％，彰化漁港能源專用區域運維碼頭已完成5座浮動碼頭10席泊位，為中部重要海岸節點，腹地條件良好，具備發展海洋休閒與港區複合開發之潛力。

縣府表示，該案採民間參與公共建設方式辦理，民間投資人可依營運規劃取得合理經營年期最長50年，並享有長期穩定經營5公頃以上空間，有效降低投資風險，提升整體投資吸引力；歡迎具備公共建設、港區經營、觀光休閒或商業開發經驗的優質民間投資人踴躍參與，攜手打造彰化漁港成為中部具代表性的海洋休閒與產業發展新亮點。

