彰化潮間帶淪風光電肥肉？環團籲中央速公告國際級濕地保護區

2月2日是國際濕地日，《濕地保育法》上路十幾年，彰化縣環保聯盟等團體20餘人今天聚集在彰化縣政府廣場前，痛批彰化潮間帶早獲評鑑全國第一，卻一直未被政府公告為國際級濕地保護區，恐淪為風光電業者覬覦的肥豬肉，形同濕地保育史的恥辱，籲請中央與地方立專責管理處，儘速公告，以保全濕地完整性。

「保護彰化海岸、給我國際級濕地」、「濕地法滿十年，國家濕地屍變」，彰化縣環保聯盟、自然保育與環境資訊基金會、台灣媽祖魚保護聯盟等多個團體，在彰縣府前請願吶喊，強調彰化海岸從福興到大城的潮間帶面積約1.1萬公頃，寬度超過6公里，是全台僅存最完整的泥灘地，不僅生物產量全國最高，更有白海豚、大杓鷸等豐富生態。

「It＇s there home！」到場聲援的高二學生李沛宸指出，彰化潮間帶這塊土地是無數生命的家，不應為了經濟，或是為了發展能源而被犧牲，「連我16歲都能看到土地的重要性，相信政府也能意識到才對！」

台灣生態學會理事蔡嘉陽表示，彰化潮間帶公告為國際級濕地保護區會卡關有兩大阻力，一是少數支持開發的人士持續向內政部反對；二是主管機關內政部不解民情。這十幾年來民意早已轉向，居民深知保留濕地能帶動農漁產業與經濟，中央不應再以沒共識為由拖延，不能再毫無作為，今年就該展現決心。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，濕地法上路逾十年，當年因國光石化案卡關，如今卻成綠能業者覬覦的「肥豬肉」。她另要鄭重澄清是，彰化潮間帶畫設為國際濕地保護區後「船照走、魚照抓」，漁民生計完全不受影響，大家不要被謠言誤導。

彰化縣政府農業處長郭至善接下請願書後表示，其實縣府過去一直非常關心生態保育，像是大肚溪口保育區，以及伸港和王功的保護區，長期經營。縣府認同環團提出把彰化海岸成立國際級濕地保護區的構想，過去到現在立場都不變，之前協助環團向中央提案，這次一樣會給予必要的協助。

