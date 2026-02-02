彰化潮間帶 環團憂成綠電肥肉

彰化縣環保聯盟等團體2日聚集在彰化縣政府廣場前，痛批彰化潮間帶一直未被公告國際級溼地保護區，籲請中央與地方立專責管理處，盡速公告，以保全溼地完整性。（孫英哲攝）

《溼地保育法》上路十幾年，彰化縣環保聯盟等團體2日聚集在彰化縣政府廣場前，痛批彰化潮間帶早在17年前獲評鑑全國第一，卻一直未被政府公告為國際級溼地保護區，恐淪為綠能業者覬覦的肥豬肉，形同溼地保育史的恥辱，籲請中央與地方立專責管理處，盡速公告，以保全溼地完整性。

「保護彰化海岸、給我國際級溼地」、「溼地法滿十年，國家溼地屍變」，彰化縣環保聯盟、自然保育與環境資訊基金會、台灣媽祖魚保護聯盟等多個團體，在彰縣府前請願吶喊，強調彰化海岸從福興到大城的潮間帶面積約1.1萬公頃，寬度超過6公里，是全台僅存最完整的泥灘地，不僅生物產量全國最高，更有白海豚、大杓鷸等豐富生態。

到場聲援的高二學生李沛宸指出，彰化潮間帶這塊土地是無數生命的家，不應為了經濟，或是為發展能源而被犧牲，「連我16歲都能看到土地的重要性，相信政府也能意識到才對！」

台灣生態學會理事蔡嘉陽表示，彰化潮間帶公告為國際級溼地保護區卡關有兩大阻力，一是少數支持開發的人士持續向內政部反對；二是主管機關內政部不解民情。現在民眾都深知保留溼地能帶動農漁產業與經濟，中央不應再以沒共識為由拖延，不能再毫無作為，今年就該展現決心。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，溼地法上路逾10年，當年因國光石化案卡關，如今成綠能業者覬覦的肥豬肉。她強調，彰化潮間帶畫設為國際溼地保護區後「船照走、魚照抓」，漁民生計完全不受影響，大家不要被謠言誤導。

彰化縣政府農業處長郭至善接下請願書後表示，縣府一直非常關心生態保育，長期經營大肚溪口保育區及伸港和王功的保護區。縣府認同彰化海岸成立國際級溼地保護區的構想，過去到現在立場都不變，這次和以前一樣會協助環團向中央提案。