彰化火葬場今2次環評審查 逾百民眾到場抗議要求撤案

「登載不實，立即撤案。」民眾手舉旗幟和標語，要求即刻撤案。彰化縣府打算在芳苑鄉二林鎮交界處興建火葬場，22日舉行環評第2次審查會議，反火葬場行動協會與環保團體號召上百位民眾到場表達反對，批評官方涉嫌火化場選址評估報告登載不實且當地空污嚴重，要求即刻撤案。

二林鎮民楊先生認為，「肺腺癌很多，包括我太太也是肺腺癌，戴奧辛是無法代謝掉的東西，如果讓它完成，日積月累來說變成我們都吃到毒。」

二林芳苑反火葬場行動協會會長陳光輝表示，「呼籲我們的評審委員拿出你們的道德跟良心。」

彰化縣府表示，由於轄內沒有火葬場，2024年火化量占台中和南投鄰近縣市的32.17%，量能逐漸飽和，因此規劃在芳苑草湖南段土地興建火葬場。

不過環團認為開發案違反《殯葬管理條例》當中，應與戶口繁盛地區、易燃氣體油料之場所距離不得少於500公尺規定。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，「彰化監獄在11月份的時候已經有統計2400多人，這邊還有一家工廠在300公尺之內，它是一個生產燃料、油漆那類的，它其實易燃，依照這條例其實不行。」

彰化縣環保局長江培根回應，「第1次這個委員的意見，由我們開發單位彰化縣政府民政處已經補充資料，所以我們依法召開第2次環境影響評估審查委員會。」

彰化縣府強調，依法接受開發單位申請召開環評會議，委員皆由外聘專家學者組成，協會先前提告登載不實並不影響環評審查；同時因本案屬於既有公墓範圍，因此未有與其他設施距離限制問題，彰化監獄與塗料工廠未來將納入共同應變演練範圍。