彰化火葬場爭議延燒！ 反火葬場協會按鈴控告建築師事務所、縣府科員

彰化縣火葬場選址爭議不斷。18日，彰化縣二林芳苑反火化場行動協會，上百位民眾前往彰化地檢署，按鈴控告，指控負責「火葬場選址評估報告」的建築師事務所，以及縣府承辦科員，報告內容疑似捏造不實。

抗議民眾：「選址造假選。」高舉布條標語，反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號，彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈，18日一行人前往彰化地檢署按鈴控告，指控彰化縣火葬場選址，委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員，涉嫌捏造芳苑鄉長同意興建，直指評估報告造假。

反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號 指控選址造假 （圖／民視新聞）





指控評估報告中，芳苑鄉長其實未表達同意在芳苑設火化場，卻記載為"樂觀其成"。反火葬場行動協會總幹事袁震權 ：「報告中說無民眾爭議，誇張！還說樂觀其成。」





反火葬場協會指控 彰化縣火葬場選址委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員 涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」（圖／民視新聞）









芳苑鄉長林保玲：「我從來沒有站出來我反對，我也從來沒有站出來說我贊成。」芳苑鄉長指出，從未在公開場合表達支持或反對，火葬場議題保持討論溝通的態度；針對指控涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。民政處方面表示不予置評。民政局方面強調評估數據資料都經得起考驗，火葬場選址爭議，引來地方反彈，仍待協調溝通。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

