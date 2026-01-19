彰化火車站爆糾紛！ 男情緒激動揮舞利器遭逮

彰化縣 / 綜合報導

彰化火車站昨(18)日下午4點半左右發生攻擊事件，一名33歲吳姓男子，在人來人往的火車站剪票口和公廁附近，掏出一把折疊利器對一名印尼籍移工揮舞，還伸出手控制移工脖子，當時移工的朋友趕緊抓住吳姓男子拿利器的右手，避免利器傷人，當時有勇敢民眾出手奪刀，警方趕到後也將男子逮捕。

身穿藍色連帽外套的男子情緒激動，他右手抓著一把利器不斷揮舞，旁邊兩名外籍移工，奮力的抓著那名男子的右手控制住他，避免他手上的利器劃傷人，男子持利器的地點在彰化火車站旁的廁所，當時人潮相當多，男子持利器出來立刻引起騷動，從剪票口走出來或是要去公廁的人都被男子嚇壞，不少民眾打電話報警，其中更有一名身穿襯衫的熱心民眾勇敢上前，將男子手上的利器給奪了下來。

廣告 廣告

員警VS.持利器男子說：「那你跟外籍的有什麼關係，沒什麼關係。」警方趕到現場，立刻將持利器的男子團團圍住，持利器男子VS.員警說：「我沒有要傷人，好啦，回去講。」警方表示，手持利器的是一名33歲的吳姓男子，當時是昨(18)日下午4點半左右火車站人相當多，吳姓男亮出一把折疊利器對1名印尼籍移工攻擊，還用手控制移工的脖子，當時移工的朋友趕快出手幫忙抓住吳姓男子的手，才沒有造成更大傷害。

彰化分局偵查隊長卓志昌說：「吳嫌看到移工之間遊戲，那他誤以為是在調戲。」警方到場後，吳姓男子向警方供稱，看到一名男性外籍移工對印尼女子不禮貌以為是在調戲人家，才拿出折疊利器阻止男移工，但他在人來人往的彰化火車站亮出利器，已經造成恐慌，因此將他依恐嚇、妨害自由等罪嫌逮捕。

原始連結







更多華視新聞報導

2026彰化賽車節將登場 集結國內外選手競技

控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓

彰化3少年無照騎車亂丟炮 險釀火燒車1人遭法辦

