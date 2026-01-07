彰化火麒麟傳奇慶舍的故事與台灣文人書畫展

彰化市立圖書館本次展示大屯文化工作室郭双富多年的珍藏。（記者方一成攝）

由彰化市立圖書館主辦的「彰化火麒麟傳奇（慶舍的故事）」台灣書畫展，一月三日至一月二十六日在圖書館藝文展覽室盛大展出，今（七）日上午舉行隆重的開幕典禮。本次展覽以清朝彰化傳奇人物蔡催慶（人稱「慶舍」）為主題，展示大屯文化工作室郭双富多年的珍藏，市長林世賢誠摯邀請民眾前來觀賞，一起回顧台灣文人書畫的悠久歷史。

郭双富老師表示，本次展覽的核心圍繞著蔡催慶的藝術成就。慶舍為清代乾隆年間的名士，曾隱居於彰化關帝廟，並以詩、書、畫「三絕」聞名，並因其高潔的操守受到當時士人的推崇。此次展出的「紅麒麟」畫作，為慶舍珍貴的作品之一，至今仍是藝術界的寶貴遺產；展覽中還將展示其他慶舍的畫作，讓觀眾得以一睹這位傳奇人物的藝術風采。

此外，展覽也特別展示來自鹿港的「鹿港書家雙璧」鄭貽林與鄭鴻猷兩位書法名家的作品。鄭鴻猷，字澄川，號贊侯，為光緒年間的秀才，其草書作品深具藝術價值；而鄭貽林，字登如，號紹堂，則以隸書聞名，風格受呂世宜影響。這兩位大師的作品將呈現日治時期台灣書法的獨特魅力。

本次展覽不僅包括書法和畫作，還展示了書法字帖和碑帖等珍貴的臨摹教材，這些資料對於學習書法者來說，具有極高的學術和文化價值。展品中的書法字帖，包括鹿苑吟社創辦人之一施梅樵的書帖，曾為彰化地區的學子提供了重要的學習資源，對地方書法文化的傳承貢獻良多。

展覽中展出的約四十件作品，橫跨不同時代、不同地區的文人雅士之作，期盼透過觀眾的觀摩與體悟，深入感受文人書畫的藝術氛圍，並了解不同時代彰化人們的生活軌跡。林市長表示希望此次展覽能夠讓更多人對台灣的書畫藝術和歷史文化產生濃厚興趣，讓屬於彰化的文化記憶與文人書畫美學，在當代持續發光，並世代傳承。