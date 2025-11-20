彰化炒房潮水退了！中古透天交易逆勢爆量 在地揭：這才是真的剛性需求

記者陳韋帆／台北報導

彰化市中古透天買氣衝上新高！今年屋齡30年以上中古透天成交169件，占全市住宅交易406件的41.6%，寫下歷史新高，首度突破4成。房仲指出，炒房風氣退潮後，房市買氣降溫，全靠自住客撐盤，帶動中古透天需求走強。

彰化中古透天交易量占比變化。（圖／中信房屋提供）

中信房屋金馬加盟店店長謝其洲表示，今年外來客與投資客明顯減少，自住需求成為主要動能。中古透天土地持份高、使用面積大、房價親民，又具改建效益，向來受自住族青睞；若改為套房出租，也能創造穩定租金，形成自住與投資兩相宜的雙重吸引力。

他指出，彰基與秀傳醫院周邊因生活機能強、議題多，是詢問度最高區塊，但房價相對偏高，多為換屋與置產族採買；首購族可考慮金馬路、線東路沿線，外環道建設完整、議題眾多，總價不到2,000萬就能找到屋況不錯的中古透天，CP值高。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在高房價與推案策略改變下，透天產品愈來愈稀有，抗跌性相對更強。不過，中古透天多屋齡偏高，購屋時仍須注意屋況、結構與貸款條件，建議透過專業在地房仲協助，才能挑到合適物件。

