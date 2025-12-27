彰化無業男手持「雙刀」街上晃嚇人！ 警獲報壓制送辦

近期社會案件引起各界高度重視，彰化員林今（27）天中午有一名男子竟手持西瓜刀以及菜刀，在路上閒晃，附近民眾看到嚇壞了報警，警方立刻出動當場壓制逮捕，涉恐嚇危害公眾罪送辦。

中午11點50分左右，有目擊民眾拍到一名男子拿包包還有雙刀走在大馬路上，在員水路和員林大道口附近閒晃，長長的西瓜刀擺動弧度大，相當醒目，就怕有危險立即報警。

附近居民說，該名男子當時看到警察，還一度躲藏到室內修車廠，再騎機車逃走。另一位民眾則指出，男子疑似與人有口角。

警方隨後到場包圍逮人，動員多名警力壓制，奪刀過程中男子手腳擦傷，所幸沒有傷及無辜。初步了解，身分是30歲簡姓男子，目前無業。員林警方指出，簡男行為涉及恐嚇危害公眾罪，移送偵辦，詳細動機為何還要釐清。

※不良行為，請勿模仿

彰化／戴榮懋 責任編輯／洪季謙

