彰化煎午仔魚煎到「人走火不熄」 三合院濃煙狂竄鄰居嚇得急報案

彰化三合院竄濃煙鄰居聞味救了1整棟。（圖 ／翻攝畫面）

彰化市茄苳路一處傳統三合院上演驚險一幕，22日中午屋主原本只是在廚房煎午仔魚準備午餐，卻一時心急、轉身外出，不但忘記關瓦斯爐火，還讓午仔魚在鍋中持續「乾煎進化」，差點釀成嚴重火警，所幸鄰居嗅到陣陣刺鼻燒焦味，抬頭一看發現屋外不斷冒出濃煙，機警立即報案，成功避免一場可能波及整個三合院的火災。

消防人員獲報後迅速到場，遠遠就看到民宅屋簷冒出白煙，但反覆呼喊卻找不到屋主，情況十分緊急。幸好大門未上鎖，消防隊立刻破門進入查看，只見濃煙從廚房滾滾竄出，裡頭一個鍋子正被燒得「吱吱作響」，午仔魚已經焦到不成人形，消防研判屋主應該是料理到一半外出忘記關火，鍋具因為長時間乾燒，才會製造大量濃煙，所幸尚未引燃附近物品。

廣告 廣告

為避免鍋具繼續升溫釀成真正的火勢，消防人員小心翼翼將滾燙的鍋子移到屋外空地冷卻，並立即打開所有門窗，讓室內煙霧快速散去，經過細心處理確認無其他危險後，這場驚魂記才算真正落幕，現場警消及鄰居無不鬆了一大口氣，也直呼「差一點就變大災難！」

彰化縣消防局也藉此再次提醒民眾，烹飪時務必遵守「人離火熄」的鐵則，千萬不要心存僥倖，以為只是出門一下下就沒事。許多火災悲劇往往就是因為一時疏忽，消防局同時呼籲住家一定要安裝「住宅用火災警報器」，初期一旦有煙或熱，它便能立刻發出警報聲提醒，有效減少意外發生，守護家庭安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話

台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心

「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停