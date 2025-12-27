彰化爆發禽流感！H5N1入侵芳苑蛋雞場 防疫撲殺2萬7347隻

彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員27日進場執行撲殺、清場及消毒作業，共撲殺2萬7347隻蛋雞，以防堵疫情擴散。 （圖／彰化縣動物防疫所提供）

彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場近日發生雞隻異常死亡情形，業者主動向彰化縣動物防疫所通報。防疫人員隨即進場進行移動管制與採樣送驗，經農業部獸醫研究所檢測後，於25日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。為防堵疫情擴散，動防所於27日完成全場撲殺、清場及消毒作業，共計撲殺蛋雞2萬7347隻。

彰化縣動物防疫所人員全副防護裝備進入禽場，依防疫流程進行撲殺與全面清消，將疫情控制於單一場內。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

彰化縣動物防疫所表示，23日接獲通報後即刻啟動防疫應變機制，派員進駐蛋雞場實施管制並採集檢體送驗。確診結果出爐後，防疫人員依標準程序執行撲殺及全面清消，成功將疫情控制於單一禽場內，避免病毒外溢。

動防所指出，近期受大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯下降且日夜溫差大，家禽容易因緊迫導致抵抗力降低。此外，目前正值候鳥度冬高峰期，沿海農田與溼地可見大量過境野鳥，使禽流感病毒透過野鳥入侵禽場的風險升高，防疫壓力隨之增加。

彰化縣動物防疫所說明，芳苑鄉該蛋雞場於23日通報異常死亡，25日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，27日完成撲殺及清消作業。 （圖／彰化縣動物防疫所提供）

防疫單位呼籲養禽業者務必加強生物安全措施，包括完善禽舍防鳥設施，防止野鳥接觸家禽；落實人員及車輛進出管制與消毒；並在低溫期間兼顧保暖與通風，降低家禽緊迫反應。同時，業者應每日觀察禽隻健康狀況，若出現異常死亡、扭頸等疑似症狀，應立即通報相關單位。

縣府強調，未依規定主動通報者，將依動物傳染病防治條例處以新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。若養禽場未落實「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，經查獲最高可裁處15萬元並限期改善；屆期未改善且發生疫情者，遭撲殺的家禽依規定不予補償，相關損失須由業者自行負擔。

