彰化爆「芬普尼蛋」 醫示警：長期攝入恐傷肝腎中樞神經

食藥署食品藥物管理署（下稱食藥署）為維護雞蛋食用安全，聯合地方衛生局執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」。在市售抽驗中，彰化縣衛生局發現「鮮健蛋品洗選蛋」檢出農藥「芬普尼代謝物」0.03ppm，超過法定容許量0.01ppm。當局已要求業者立即下架回收，並通報農政單位追查來源畜牧場。

經追查，問題雞蛋來自同一牧場，其他批號亦被驗出超標，約15萬顆蛋流入桃園、新竹、台中、雲林、南投、嘉義、台南與高雄等9縣市，主要通路為全聯與楓康超市。目前相關縣市衛生局已全面回收停售，共9項產品受影響。

食藥署提醒民眾停止食用上述雞蛋，通路商須提供退貨回收。依《食安法》，農藥超標食品不得販售，違者可罰6萬元至2億元，並應沒入銷毀。中區管理中心主任林旭陽說，首批共626盒蛋被驗出超標，已回收83盒，其餘543盒已售出。雖短期食用影響有限，但長期攝入恐傷肝腎與中樞神經。

毒物專家指出，芬普尼多用於防蟲，美國飼料玉米常含殘留，雞隻食用後可能轉入蛋中。台灣標準較美、日、韓嚴格，建議民眾將問題蛋退回或妥善棄置。農業部門正追查牧場用藥及環境來源，以防再度發生。

