彰化爆「芬普尼蛋」 醫示警：長期攝入恐傷肝腎中樞神經
食藥署食品藥物管理署（下稱食藥署）為維護雞蛋食用安全，聯合地方衛生局執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」。在市售抽驗中，彰化縣衛生局發現「鮮健蛋品洗選蛋」檢出農藥「芬普尼代謝物」0.03ppm，超過法定容許量0.01ppm。當局已要求業者立即下架回收，並通報農政單位追查來源畜牧場。
經追查，問題雞蛋來自同一牧場，其他批號亦被驗出超標，約15萬顆蛋流入桃園、新竹、台中、雲林、南投、嘉義、台南與高雄等9縣市，主要通路為全聯與楓康超市。目前相關縣市衛生局已全面回收停售，共9項產品受影響。
食藥署提醒民眾停止食用上述雞蛋，通路商須提供退貨回收。依《食安法》，農藥超標食品不得販售，違者可罰6萬元至2億元，並應沒入銷毀。中區管理中心主任林旭陽說，首批共626盒蛋被驗出超標，已回收83盒，其餘543盒已售出。雖短期食用影響有限，但長期攝入恐傷肝腎與中樞神經。
毒物專家指出，芬普尼多用於防蟲，美國飼料玉米常含殘留，雞隻食用後可能轉入蛋中。台灣標準較美、日、韓嚴格，建議民眾將問題蛋退回或妥善棄置。農業部門正追查牧場用藥及環境來源，以防再度發生。
看更多 CTWANT 文章
被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重
日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改
旅遊途中遇爺爺過世！男申請全額退票遭拒 理由竟是「你投訴了」
其他人也在看
40歲女狂擦「萬能網紅神藥」全身冒紫紅斑紋 醫曝危險成分
根據陸媒《揚子晚報》報導，來自南京的美美10年前右小腿首次出現紅斑、瘙癢，反覆搔抓後逐漸擴散全身，她在網路上看到一款號稱「包治百病、純中藥製作」的藥膏，抱著嘗試心態購買使用。初期藥膏止癢效果明顯，不過一旦停藥症狀立即復發，甚至更嚴重，因此她為減緩不適，每天...CTWANT ・ 3 小時前
「心梗猝死」三分之二有前兆！胸悶、氣喘、左肩酸麻…心臟權威李源德：危急時刻這樣自救，5件事善待心臟
心臟病長年位居國人死因前段班，被稱為「無聲殺手」。但世界級心臟權威、亞洲首例心臟移植成功主刀醫師──李源德教授指出，心肌梗塞並非完全無跡可循，三分之二猝死患者在倒下前都有警訊。只要及早察覺症狀、迅速就醫，就能保住生命、保住心臟功能。幸福熟齡 ・ 6 小時前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 1 天前
你一定喝過！權威研究揭「這無糖飲料」很危險：糖尿病風險狂增129％
健康風氣盛行，許多台灣人買手搖杯都選擇3分糖或無糖，或是買無糖汽水，喝起來比較沒負擔，但真的健康嗎？專家指出，其實很多號稱無糖的飲料都含有人工甜味劑，最新研究更表明，喝這種無糖飲料的人，罹患糖尿病的風險會暴增129％，讓網友嚇壞！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
這處短＝壽命也短了！研究：增1.54倍心梗、54%糖尿病風險
同樣的年紀，有人看來衰老，有人看來凍齡。醫師黃軒表示，除了基因外，研究發現，這與體內一段微小卻致命的DNA結尾「端粒」密切相關，每次細胞分裂，它就被磨掉一點點，磨光時，細胞即死亡。有研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、失智症、骨質疏鬆的機率都顯著升高，例如端粒短者冠心病的風險上升1.54倍，罹患第二型糖尿病的風險增加45%。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
即溶咖啡超傷眼！ 研究：黃斑部病變暴增７倍
一項國際大型研究顯示，長期飲用價格較低的即溶咖啡可能與乾性黃斑部病變風險大幅上升有關，風險提高近七倍。營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，黃斑部病變是銀髮族視力退化的重要原因，民眾選擇咖啡種類時應提高警覺。中天新聞網 ・ 8 小時前
地瓜葉媲美藍莓！醫師外食選這4樣小菜：便宜好吃、瘦得快又抗老
你以為減重只能吃水煮雞胸加白花椰菜？其實，在平價麵店挑對小菜，不只可以幫助瘦身，還能兼顧抗老與健康！以下減重醫師公開自己在麵店選的小菜，不僅抗氧化、控糖，還愈吃愈瘦！ 醫師麵店點菜全公開！地瓜葉健康2.0 ・ 15 小時前
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 15 小時前
台灣洗腎率全球第一！名醫揭「健康食品陷阱」 政府管理缺位、廠商良心才是關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台灣洗腎率居世界第一，慢性腎臟病健保支出高達592億元，洗腎人口突破10萬人。前衛生署副署長李龍騰指出，市面上標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的保健食品多為行銷話術，過度依賴恐延誤治療並增加腎臟負擔。專家建議選擇有信譽品牌、逐批檢驗、確認成分與劑量，並以均衡飲食、運動與定期檢查為健康核心，避免保健食品成為慢性病惡化的推手。台灣洗腎率高居世界第一，根據健保署 2023 年統計，慢性腎臟病健保支出高達 592 億元，位居十大疾病醫療費用之首，全國洗腎人口更突破 10 萬人。這不僅是公共衛生的警訊，也反映出台灣飲食與健康意識背後的矛盾。前衛生署副署長、台大醫學系名醫李龍騰近日在節目直言：「全世界沒有健康食品，只有商業操作。」這番話點出了一個長年被忽視的事實——許多標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的產品，背後更多是行銷話術，而非實證醫學。過度依賴保健食品的風險許多民眾誤以為只要吃了保健食品，就能「抵銷」三餐外食、運動不足、飲水量低等生活習慣問題，甚至在慢性病早期忽略就醫檢查，錯過治療時機。更嚴重的是，部分來路不明、成分不明確的保健食品，可能含有過量礦KingNet 國家網路醫藥 ・ 10 小時前
健保補充保費改革惹議 陳時中喊「2萬元太多」：恐衝擊小資族
衛福部長石崇良原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的...CTWANT ・ 1 天前
它曾是皇帝專用「長壽菜」 如今市場就買得到！抗癌又護眼
現在市場隨處可見的茄子，以前竟是皇帝的食物！不過這份「長壽菜」確實具備許多養分，現代營養師與癌症基金會都點出其對身體有好處，如茄子的花青素可保護神經與眼睛、維生素P維持結締組織的健康、綠原酸減緩飯後升血糖，有助於減重、茄鹼能夠抑制消化系統腫瘤，幫助抗癌。但建議茄子要連皮一起吃，才能獲取紮實營養。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 1 天前
居家常見4物是「沉默殺手」 醫師示警：務必遠離
美國長壽醫師凱迪近日在社群平台TikTok發布警示影片，指出多數人在家中與「沉默殺手」朝夕相處卻渾然不覺。從人體荷爾蒙濃度、睡眠品質及長期保健角度來看，香氛蠟燭、空氣清新劑、微波袋裝爆米花、夜燈等4種常見居家物品應立即遠離，以免危害健康。中天新聞網 ・ 14 小時前
最近感冒人變多？喉嚨癢、咳不停、酸倦…醫曝「真正禍首」：6招防病毒入侵，做1事就「贏一半」
入秋氣溫明顯轉涼，許多人喉嚨癢、咳不停、整個人酸痛倦怠。劉博仁醫師在門診觀察指出，這些症狀正是呼吸道病毒活躍的徵兆。劉博仁提醒，秋冬是流感、COVID-19、腸病毒蠢蠢欲動的季節，特別是在人多密閉的空間，病毒傳播力最強。他提出6個保護自己的簡單方法，也呼籲符合資格的人可以考慮接種流感疫苗，給身體多一層保護。幸福熟齡 ・ 1 天前
又爆芬普尼雞蛋 毒物科醫師：大量誤食恐傷肝腎
（中央社記者陳婕翎台北9日電）市售雞蛋再爆農藥殘留芬普尼超標，食藥署提醒彰化縣等10縣市民眾停止使用問題雞蛋；毒物科醫師表示，大量誤食可能傷肝腎、危害中樞神經系統，少量累積需數年天天食用才傷身。中央社 ・ 3 小時前
走路vs跑步，哪個更延年益壽？醫師給出意外答案：關鍵在「時間與方式」
日常運動中最常見的走路與跑步，到底哪一種對心血管更好、更能延長壽命？不少人直覺認為「跑步強度高，效果一定比較好」，但研究結果顯示，兩者各有優勢，只要方式正確，都能帶來長壽效益。姊妹淘 ・ 1 天前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 1 天前
百香果被封「甩油神器」 抗發炎降血壓...還能美白
百香果因其酸甜可口的風味被譽為「果汁之王」，不僅美味還富含營養。營養師高敏敏表示，百香果是高維生素C和高纖維的「甩油神器」，具有多項健康益處，但糖尿病患者及腎病患者需特別注意食用量，以免影響健康。中天新聞網 ・ 6 小時前
不只看不清！白內障恐害健忘、反應慢 醫揭「4大關鍵原因」完全沒料到
你有沒有發現家中長輩除了視力變差，記性和反應也不如從前？或許你會認為這只是正常老化現象，但個驚人的發現：白內障不只影響視力，更可能悄悄偷走你的認知能力！眼科粘靖旻院長警告，白內障會間接導致認知功能下降，影響記憶力和思考能力。 白內障如何偷走你的聰明才智？ 1、視覺輸入減少，大腦活動跟著萎縮：當白內障讓你的世界變得模糊不清，大腦接收到的視覺信息大幅減少，就像一台電腦缺少了重要的輸入資料，大腦的視覺皮質區域會因為缺乏刺激而逐漸萎縮。研究發現，視力受損的長者，其大腦灰質密度明顯低於視力正常的同齡人。這就像肌肉不運動會萎縮一樣，大腦缺乏視覺刺激也會「生鏽」！ 2、認知負荷過重，腦力資源被大量消耗：想像一下，當你努力想要看清楚模糊的文字或辨認人臉時，大腦必須花費比正常情況多好幾倍的精力！這種過度的認知負荷會消耗大腦寶貴的處理資源，原本可以用來思考、記憶和解決問題的腦力，全部被「看清楚東西」這件事佔用了。長期下來，用於高階認知功能的腦力資源越來越少，自然會出現記憶力衰退、注意力不集中、反應遲緩等問題。 3、社交隔離加速認知衰退：白內障讓許多長者因為看不清楚而減少外出，避免社交活動！無法清楚看見朋友常春月刊 ・ 13 小時前
久戴降噪耳機恐害聽力退化？醫這樣說 一出現「3症狀」快立刻就醫
28歲阿信每天都準時到圖書館拼國考，為了不被干擾，幾乎從早上就戴降噪耳機直到回家，整天下來耳朵幾乎沒休息，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫檢查才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師田輝勣指出，如果持續未節制，恐怕會造成聽力退化。 降噪耳機引發聽覺補償作用 對聽力的傷害加倍 田輝勣醫師表示，降噪耳機會偵測環境噪音並製造反向聲波來抵銷，雖然可以製造出真空式安靜，但耳朵內部其實一直在接受抵銷後的訊號，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，而當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應，可能會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。 降噪又聽音樂 比純聽音樂更傷聽力 田輝勣醫師也提醒，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為了抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於超長使用時間、對聲音敏感或常春月刊 ・ 7 小時前