彰化爌肉飯回歸！阿泉備貨增2成 饕客排隊搶吃
爌肉飯回來了！隨著豬隻禁宰令解除，採用溫體豬肉製作的彰化美食爌肉飯，在睽違數日後再度回歸，許多饕客在店家一開店，搶先品嘗思念好多天的美味，有民眾說「就是喜歡這一味」，業者也表示，收到肉品後就馬上動員工作人員製作，就是為了今日能讓民眾一飽口福，為此阿泉爌肉飯增加二成備貨量。
彰化以爌肉飯、肉圓聞名，不只深受在地人喜愛，更吸引全台各地民眾前來品嘗，但受到這波台灣首例非洲豬瘟，政府禁宰令影響，阿泉爌肉飯在沒有溫體豬肉供應下，只能停賣爌肉，順勢推出雞腿飯應市，今日迎來豬肉回歸，不只饕客開心，業者也喜上眉梢。
阿泉爌肉飯業者施泊宏坦言禁宰令對業者有一定影響，他說，還好政府有做好管控，沒有讓疫情漫延出去，讓豬隻可以恢復宰殺、有溫體豬肉可供應，業者也能在今天開始正常營業；阿泉爌肉飯在早上7點營業，施泊宏表示，今天有許多顧客6點多就前來排隊，等待享用想念的美味。
由於雞腿推出後，也受到許多民眾喜愛，施泊宏說，在爌肉回歸後，雞腿將採限時限量方式販售，若仍持續受消費者喜愛，會再增加販賣時段及數量。因應今日爌肉回歸，加上碰到假日，施泊宏說，今日備貨量增加2成，收到肉品後，半夜就開始趕工，把收到的所有肉品加工處理好，希望提供更多的量，滿足消費者。
「就是喜歡這一味」，一位林姓民眾表示，自己喜歡吃爌肉，平常就常來阿泉吃爌肉飯，爌肉停賣期間，他也因此沒來用餐，知道今天爌肉開賣，特別過來享用。
更多中時新聞網報導
運安會揭台鐵疏失 土石流預警不足
糖友8成合併肥胖 死亡風險倍增
罹肺腺癌四期宣傳《大濛》 柯煒林嚷好想台灣
其他人也在看
「台中肉員」復業湧人潮 「爌肉蕭」、「陳明統爌肉飯」下週回歸
非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，7日溫體豬肉重新上市，知名的「台中肉員」今天恢復正常營業，顧客立即回流，店內坐滿客人，知名的爌肉飯業者有大智路「爌肉蕭」及忠孝路「陳明統爌肉飯」則持續停業，待下週一（10日）才會正式復業。台中肉員周老闆說，溫體豬肉禁令時，要兼顧店內員工生計，加上民眾吃肉員習慣，以及觀自由時報 ・ 16 小時前
爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商...華視 ・ 20 小時前
獨家／旅展現場驚見「日本市長打工中」親推招財貓之城 贈品狂送超親民
日本愛知縣常滑市今年首度參加「2025 ITF台北國際旅展」，攤位上身穿傳統「袢天」的男子，親切地向民眾遞上資料與紀念品，不少人以為只是一般打工地推廣人員。事實上，他是常滑市市長「伊藤辰矢」。沒有排場、沒有致詞，市長親自站進攤位，用最直接的方式推廣城市，成為日本館內最特別的一幕。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
豬肉解禁後小吃攤備戰復業 傳統市場迎溫體豬重返買氣回溫
基隆廟口夜市部分攤商7日上午就等不及先整理環境，準備開業，迎接8日新鮮豬肉供應。攤商表示，自從豬隻禁宰禁運迄今休息近2周，也算機會難得，「還能睡到自然醒」。部分還有豬肉存貨的業者說，雖然8日凌晨才有新鮮豬肉供應，但趁天氣好，趕緊將最後的「貨底」拿出來烹煮，也...CTWANT ・ 1 天前
爌肉飯回來了！彰化老店「阿泉」今備貨增2成 排隊人潮爆滿
彰化人氣美食「阿泉爌肉飯」今（8）日重磅回歸！隨著豬隻禁宰令解除，採用新鮮溫體豬肉製作的招牌爌肉飯終於能再度供應，一早就吸引大批饕客排隊，為因應需求，店家特別增加約2成備貨量，全力滿足顧客。中天新聞網 ・ 19 小時前
盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"
中部中心報導豬肉攤今天（8日）全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕，到建國市場關心豬肉供應，與價格變化。不過，有攤商反應，豬肉進價比疫情前貴，攤商被迫放15天無薪假，回來又只能自行吸收價差！還有攤商說，市府不要只顧辦促銷活動，多給補助"卡實在"！民視 ・ 16 小時前
溫體豬回歸！基隆攤商叫足豬量 怕民眾搶購忙備貨
即時中心／綜合報導農業部宣布恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，為了讓基隆民眾在週六（8日）可以順利買到豬肉，基隆市豬肉供應商在昨（7）日深夜陸續將到貨豬肉供應給攤販。已經15天沒做生意的攤販表示，目前豬價偏高，每隻平均多了1,000元；不過，由於兩個禮拜沒賣豬肉，攤販也叫足了貨量，就怕一開市有民眾來搶購豬肉。民視 ・ 1 天前
豬肉回來了！台中黃昏市場剁肉聲響起 婆婆媽媽搶購補貨
豬隻禁運昨天（6日）中午解禁，今天開放批發屠宰，中午過後，台中市區黃昏市場迎來久違的新鮮溫體豬肉，婆婆媽媽們紛紛採買，讓原本冷清半月的市場豬肉攤再現熱絡景象。記者下午4點左右實地走訪南屯的黃昏市場，只見豬肉攤老闆們忙著分切、秤重、打包，剁肉聲此起彼落，攤位上鋪滿鮮紅色豬肉，吸引許多人圍觀挑選。穿紫衣自由時報 ・ 1 天前
溫體豬恢復上市 彰化肉圓、爌肉飯名店湧人潮
溫體豬恢復上市掀起搶買熱潮，像是彰化老牌肉圓店今（8）日開賣後，不少人趕緊來品嘗溫體豬美食，而台中建國市場攤商跟雲林的豬肉攤商都認為，豬肉買氣明顯增加不少。公視新聞網 ・ 21 小時前
彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞
中部中心/王俞斐、李文華、李柏瑾 彰化報導豬肉禁宰令解封，溫體豬肉終於恢復供應，彰化美食爌肉飯和肉圓，也在今天（8日）恢復供應，業者們連日趕工處理，趕在一早營業，有民眾一個人點了三碗爌肉飯，回憶熟悉的好滋味。民視 ・ 20 小時前
彰化肉香回來了！阿泉爌肉飯、阿璋與阿三肉圓同天重磅復出 人潮炸裂全為這一味
根據《中國時報》與《ETtoday新聞雲》報導指出，豬隻禁宰令期間，這些強調使用每日現宰溫體豬肉的在地老店被迫暫停主力商品，僅以雞腿飯或暫停營業因應，但隨著活豬恢復拍賣與屠宰，業者迅速調貨復工。今日一早，《阿泉爌肉飯》於清晨7點營業前已有顧客提前排隊，老闆施泊宏...CTWANT ・ 19 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 14 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 16 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前