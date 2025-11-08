彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞

南部中心／綜合報導非洲豬瘟禁令解除，全台各大肉品拍賣市場7日凌晨開始忙碌起來，幾乎每個肉品市場的毛豬進貨量都多了四到五成，為了消化多出的量，各地拍賣時間也都提早一個小時。雖然豬隻多養了半個月，有變胖，不過，拍出的價格和禁令前差不多，每公斤約在97到120元之間，並沒有如預期的下跌，讓豬農鬆了一口氣。

民視 ・ 1 天前