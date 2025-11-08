彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞
中部中心/王俞斐、李文華、李柏瑾 彰化報導
豬肉禁宰令解封，溫體豬肉終於恢復供應，彰化美食爌肉飯和肉圓，也在今天（8日）恢復供應，業者們連日趕工處理，趕在一早營業，有民眾一個人點了三碗爌肉飯，回憶熟悉的好滋味。
彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞(圖/民視新聞)
彰化爌肉飯名店，一早湧現排隊人潮，為的就是這一味。Q彈爌肉，吸附滷汁，油亮肥美模樣，光看就讓人口水直流，豬肉禁宰令解封的第一個假日，吸引不少民眾，趕來解解饞，業者熬夜加工處理豬肉，預計可販售1100份爌肉飯。
豬肉禁宰令解封的第一個假日吸引不少民眾 業者熬夜加工處理豬肉(圖/民視新聞)
肥美爌肉，一口咬下，真的超滿足，彰化花壇這間爌肉飯，同樣吸引不少顧客上門，老闆娘7日晚間，向肉商訂購200支腳庫，連夜趕工，趕在早上開門做生意。
豬肉禁宰令解封 爌肉飯、肉圓平民美食恢復供應業者民眾樂開懷(圖/民視新聞)
除了爌肉飯，強勢回歸的，還有肉圓，豬肉禁宰令解封，爌肉飯、肉圓等平民美食恢復供應，業者和民眾，樂開懷
溫體豬回歸！彰化爌肉飯連夜趕工 一早現排隊人潮「這味對了」
彰化知名爌肉飯與肉圓店在溫體豬肉恢復供應後，連夜趕工準備重新開張，吸引大批饕客排隊搶購！有顧客一次點了三碗爌肉飯，展現對這道美食的狂熱。肉圓店更加碼推出買10送2優惠，民眾提著大袋小袋準備與親友分享。業者們嚴選新鮮肉品、連夜加班烹製，只為讓顧客品嚐到最道地的傳統美味，重新點燃台灣飲食文化的活力！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
活豬交易重啟! 豬隻多養半個月變胖 毛豬到貨量增近5成
南部中心／綜合報導非洲豬瘟禁令解除，全台各大肉品拍賣市場7日凌晨開始忙碌起來，幾乎每個肉品市場的毛豬進貨量都多了四到五成，為了消化多出的量，各地拍賣時間也都提早一個小時。雖然豬隻多養了半個月，有變胖，不過，拍出的價格和禁令前差不多，每公斤約在97到120元之間，並沒有如預期的下跌，讓豬農鬆了一口氣。民視 ・ 1 天前
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆客狂嗑3碗
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆客狂嗑3碗EBC東森新聞 ・ 8 小時前
台中建國市場溫體豬肉恢復販售 民眾搶購熱絡
（中央社記者趙麗妍台中8日電）非洲豬瘟禁宰禁運解封，許多民眾一早到菜市場買溫體豬肉。台中建國公有市場肉品區一早擠滿民眾，剁肉聲、叫賣聲此起彼落，買氣十分熱絡。中央社 ・ 13 小時前
彰化爌肉飯回歸！阿泉備貨增2成 饕客排隊搶吃
爌肉飯回來了！隨著豬隻禁宰令解除，採用溫體豬肉製作的彰化美食爌肉飯，在睽違數日後再度回歸，許多饕客在店家一開店，搶先品嘗思念好多天的美味，有民眾說「就是喜歡這一味」，業者也表示，收到肉品後就馬上動員工作人員製作，就是為了今日能讓民眾一飽口福，為此阿泉爌肉飯增加二成備貨量。中時新聞網 ・ 12 小時前
溫體豬肉回歸！屏東肉圓老店開張了 老饕搶透早開心解饞
非洲豬瘟禁令6日中午12時起陸續解除，昨天傍晚黃昏市場已經可以買到溫體豬肉，也讓肉圓、肉燥飯等相關餐飲業者得以重新開門做生意，屏東市中正路上的肉圓老店已經休店11天，今（8）日一早6點開店，就有忍了好久的客人上門，開心解饞；業者表示，希望政府也能對受到影響的餐飲業者有補貼措施，畢竟這麼久沒有營業，損自由時報 ・ 13 小時前
彰化肉香回來了！阿泉爌肉飯、阿璋與阿三肉圓同天重磅復出 人潮炸裂全為這一味
根據《中國時報》與《ETtoday新聞雲》報導指出，豬隻禁宰令期間，這些強調使用每日現宰溫體豬肉的在地老店被迫暫停主力商品，僅以雞腿飯或暫停營業因應，但隨著活豬恢復拍賣與屠宰，業者迅速調貨復工。今日一早，《阿泉爌肉飯》於清晨7點營業前已有顧客提前排隊，老闆施泊宏...CTWANT ・ 10 小時前
強勢回歸！彰化爌肉飯、肉圓今同步開賣 饕客擠爆狂吃解饞
強勢回歸！非洲豬瘟疫情清零活豬解禁，彰化市全國知名的阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等排隊名店今天（8日）同步開賣，一早就有大批饕客排隊搶買肉圓、爌肉飯，大口大口吃著豬肉餡料的美食，滿足的說「15天沒豬肉可吃都快憋壞了」，甚至有顧客「報復性消費」，一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃解饞。自由時報 ・ 14 小時前
爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商...華視 ・ 11 小時前
「台中肉員」復業湧人潮 「爌肉蕭」、「陳明統爌肉飯」下週回歸
非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，7日溫體豬肉重新上市，知名的「台中肉員」今天恢復正常營業，顧客立即回流，店內坐滿客人，知名的爌肉飯業者有大智路「爌肉蕭」及忠孝路「陳明統爌肉飯」則持續停業，待下週一（10日）才會正式復業。台中肉員周老闆說，溫體豬肉禁令時，要兼顧店內員工生計，加上民眾吃肉員習慣，以及觀自由時報 ・ 7 小時前
爌肉飯回來了！彰化老店「阿泉」今備貨增2成 排隊人潮爆滿
彰化人氣美食「阿泉爌肉飯」今（8）日重磅回歸！隨著豬隻禁宰令解除，採用新鮮溫體豬肉製作的招牌爌肉飯終於能再度供應，一早就吸引大批饕客排隊，為因應需求，店家特別增加約2成備貨量，全力滿足顧客。中天新聞網 ・ 10 小時前
