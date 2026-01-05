彰化父子雙載遭撞飛腳骨折 熱心民眾追3公里將肇逃駕駛攔下

彰化縣福興鄉昨（4）日發生一起車禍，父子2人與轎車碰撞後遭撞飛，不料轎車駕駛竟離開現場，所幸有熱心民眾追趕3公里將其攔截並報警。讀者提供



昨（4）日彰化縣福興鄉發生一起車禍，1對父子騎機車雙載行經秀安一街與同安巷路口處時，與1輛轎車發生擦撞，父子2人當下連人帶車被甩出去一段距離，但汽車駕駛卻直接離開現場。不過正好有民眾開車路過，便追了3公里遠將其攔下，後續警方也依肇事逃逸等3罪嫌將駕駛移送。

機車被撞飛後零件四散橫躺在路口。讀者提供

根據鹿港警分局調查，昨日晚間在彰化縣福興鄉秀安一街與同安巷路口，當時1對父子機車雙載經過此處時，與71歲陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，撞擊力道之大讓父子2人直接被甩出去、重摔在地，但轎車駕駛卻踩下油門離去，留下父子2人在現場。不過剛好有熱心駕駛目睹過程，便見義勇為的追趕肇事駕駛直至3公里遠將其攔下並報警。

肇事車輛的擋風玻璃碎裂，可見撞擊力道不小，而陳姓男子則是稱是因為「一時緊張」才離開現場，警方詢後依涉肇事逃逸等3罪嫌移送，詳細的肇事原因仍有待釐清。

而被撞傷的父子2人，雙手擦挫傷、右腳骨折，所幸並無生命危險，意識接清楚，經消防隊救護車送往彰濱秀傳醫院救治。

