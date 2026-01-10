「彰化版龍虎塔」暴紅！落成43年 屋主分享歷史淵源

彰化縣 / 綜合報導

最近彰化福興鄉的一處神壇在網路上爆紅，被大家稱作是彰化版的龍虎塔，引起不少人關注。原來這座神壇造型與高雄知名景點蓮池潭龍虎塔非常相似，1樓平房左右入口的樓梯特別做成「左青龍、右白虎」的生動模樣，不過其實它自1983年落成至今，已經有43年的歷史，不僅是當地的特殊地標，也吸引不少民眾前來打卡拍照。

右腳一跨小心向前，踩進龍口循著階梯往上爬，看不出來這是什麼嗎，沒關係鏡頭拉遠一點，原來入口是巨大青龍的嘴巴，另一邊還有白虎，虎口就是出口，左青龍右白虎，兩尊神獸魁梧高大，鎮守這間位在彰化縣福興鄉的神壇，這裡也被稱作彰化版的龍虎塔。

當地民眾說：「啊我今天專程聽人說，所以專程來看，我有去過那個高雄，那個龍虎塔，啊我也覺得我們福興這個地方，保有這種民俗的風味，我真的很高興。」

民眾好開心，表示也有看過高雄的龍虎塔，剛好可以來個比一比，兩個都有龍也都有虎，通通是從龍口進虎口出，地方相傳「入龍喉出虎口」就能趨吉避凶，另外兩邊也都有藝術品，高雄則有交趾陶作品，彰化的有小動物塑像。

只是大多已經風化毀壞，屋主陳棕信說：「有十二生肖的動物，像兔子，所以基本上是十二生肖沒有錯，可是大象就不是了，有些都壞掉了，所以也沒有再做維護，就是保留好的就留著，然後壞掉的就是拆下來。」

其實這間神壇，原本一開始只是間平房，直到1983年，信徒集資20萬元興建神壇，門口才出現龍虎兩尊神獸，屋主陳棕信說：「我阿公要信奉神明，他有在辦事，外頭有陣頭八家將，所以我小時候這裡比較熱鬧，所以我阿公接神明可能建這個廟才有龍虎，我老婆說這個叫龍虎鬥。」

至於為何外觀要蓋龍虎造型，屋主說沒有聽到阿公提起，他到現在還是不知道為什麼，只知道彰化版龍虎塔在1983年打造，距今43年，而高雄龍虎塔則完成於1976年，屋主說他也不知道設計者是不是複製高雄龍虎塔，但來參觀的人都覺得超像，也為當地創造一個打卡地標。

