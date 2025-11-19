彰化物產旅行2／二刷秒殺的彰化有料攻略！跟著在地人發現炭焙茶道、鹹麻糬、烏魚子肉乾 用雙腳玩出古城日常

只要用手機掃描《彰化有料100》旅遊護照內的QR Code，就能綁定Line帳號，用步行與數位漫遊跟這座城市進行對話。

要真正認識彰化這座古城，請收起導航，換上運動鞋，拿著剛出版就迅速二刷的《彰化有料100》，這本手冊由在地青年自費出版，不只是美食攻略，更是彰化人的「有料日常指南」。搭配如實境解謎般的「彰化護照」，旅人可沿著8條深度路線、16個集章點，將閱讀轉化為步行探索的城市漫遊。

漫遊的起點不妨從「白色方塊咖啡工作室」開始。這間由黃書珊與黃書萍姐妹打造的咖啡館，前身是日治時期的「彰化座」戲院，也是在地青年的築夢基地。我循著八卦山下這座充滿歷史的藝文據點出發，依著護照指引，用手機加入Line官方帳號進行遊程互動，從八卦山牌樓的小祕密到孔廟小知識，開始挖掘這座城市獨特的人情與歷史。

白色方塊創辦人黃書萍（左）與姐姐黃書珊（右），都是《彰化有料100》的製作團隊成員。

在彰化立足10年的「白色方塊咖啡工作室」，不但是咖啡館，也是在地年輕人創業築夢的基地。

白色方塊咖啡工作室的主理人相當愛吃布丁，店內也能吃到她研發的「法式布丁＋香草冰淇淋」。（130元／份）

白色方塊的門口前就是集章據點之一。



