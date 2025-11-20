彰化物產旅行3／念念餐桌主廚用野草翻轉台式酒家菜！螺肉蒜、炸肉圓、爌肉飯 吃出食材的故事

在念念餐桌可以品嘗到改良版「魷魚螺肉蒜」，主廚以芳苑海邊野草熬製湯底，讓湯頭清爽耐喝，巧妙蓋過傳統酒家菜中螺肉的罐頭或腥味。

如果城市漫步是認識彰化的骨架，「念念餐桌」則以味覺與情感注入城市靈魂。這場沉浸式餐桌體驗結合節氣美學、地方記憶與美感設計，從入座前的迎賓儀式就開始了。我們先參與八卦山紅泥拓印，並親手在明信片上寫下旅程回憶；接著在「伴路工作室」設計的花藝入桌儀式中，運用稻草、落葉與果枝完成小型花藝。

餐桌上的每道菜餚都是故事載體，由獲得「葉級綠色餐廳」認證的農食憶料理坊統籌設計，嚴選當地、當令、永續食材，將彰化傳統辦桌手路菜轉化為創意料理。餐桌之旅從「五味拼盤」開始，田尾白玉苦瓜、芳苑黑蜆、溪湖豬肝與香腸、伸港洋蔥蒜頭、王功蚵捲五種當季食材，不但象徵人生的酸甜苦辣鹹，也喚醒我們的味覺。

餐廳兩旁展示以拓印呈現的彰化八景。

走進「念念餐桌」的空間裡，第一道儀式就是邀請來賓以八卦山拓印與紅泥墨水，寫下對土地的承諾。

第一道菜餚「五味拼盤」，利用彰化五個鄉鎮的當季特色食材，呈現人生的酸甜苦辣鹹。

接下來是彰化經典美食「爌肉飯」「肉圓」的登場秀。爌肉選用豬後腿肉，加入甘蔗和祕方滷製，並以野草湯底呈現清爽層次；肉圓則像是彰化人以醬料訴說，不該用南北或蒸炸來區分地域風味，或許用醬料，如北斗使用黑醬、辣椒醬、豆子醬與蒜泥，鹿港則有黑醬、白醬與粉紅醬，才是更精確的界定，也讓食客如我，邊聽邊吃更意猶未盡。



