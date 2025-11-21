彰化物產旅行4／別只衝大佛！來卦山村「踏印版圖」聽八景祕辛、吃金沙辣醬、住設計旅店

來到彰化市區很建議造訪卦山村，報名林達祐的導覽行程，步行到大佛下的觀景台，聽他分享八景祕辛，也把彰化市區的景色盡收眼底。（導覽300元／人）

結束彰化市區與念念餐桌的深度探索後，我們的腳步回到八卦山大佛腳下的藝術聚落「卦山村」。這片曾閒置十年的市集空間，在藝術家與職人進駐後，實現「空間重生」，成為彰化充滿活力與故事的新場域。

卦山村的魅力在於每個工作室都深植在地文化，「踏印版圖版畫工作室」由版畫藝術家林達祐創辦，他透過「踏查」方式走訪八卦山周遭，以版畫重新詮釋地方生活與歷史，將傳統八景轉化為詩圖文創商品。工作室提供水印木刻等體驗課程，我們在親手拓印版畫明信片的過程中，還聽到林達祐分享八景祕辛，是文青必訪的深度打卡點。

卦山村的1樓區域以餐館為主，2樓則有橡皮圖章、雕刻工藝、拓印、花藝等各種職人進駐。

卦山村從原本閒置十年的市集空間，重生為藝術、設計、餐飲職人工作室的集結地。

達祐以版畫「踏查」彰化，將傳統技藝融入在地文化，提供水印木刻體驗，讓創作成為認識地方的工具。

遊客能親自體驗拓印彰化八景的樂趣，把印好的明信片帶回家。（150元／人）



