彰化犬隻管理爭議！外出蹓狗沒繫牽繩竟無法可管

有民眾日前帶家中愛犬到住家附近公園散步，遭未繫好牽繩的犬隻咬傷。（葉靜美攝）

彰化縣登記家犬數量逾7萬隻，實際飼養數量估計更高，但全縣寵物公園量不足，許多飼主被迫只能到住家附近公園蹓狗，但也因此發生有民眾帶犬隻到公園時被其他未牽繩的犬隻咬傷，民眾好奇，對未繫牽繩犬隻是否有法可管？動防所表示，除6犬種或曾有攻擊記錄犬隻，動保法對一般犬隻外出是否要繫牽繩並無硬性規定，若有犬隻或民眾因此被咬傷，只能循法律途逕。

彰化縣目前除員林寵物公園，另伸港嬉濱海豚公園及溪湖中央公園有寵物區，及去年5月啟用的社頭花木公園，設置有寵物友善專區外，其他鄉鎮市都沒有寵物公園，其中也包括人口最多的彰化市，市公所雖曾提出地點向縣府爭取設置，但因囿於法規或當地民眾反對，至今仍無法設置；縣議員吳韋達就曾在議會質詢時指出，根據農業部最新統計，2023年全國寵物登記數已正式超越新生兒人數，彰化縣卻僅有4座寵物公園，向縣府爭取增設寵物公園。

由於沒有專用的寵物公園，飼主只能將愛犬帶到住家附近的公園散步，也因一般公園沒辦法將大小犬隻分隔，日前就發生有小型犬被未繫好牽繩的大型犬咬傷，民眾好奇對未繫牽繩的犬隻飼主，是否有法可進行開罰？更有民眾議論，若有人因此被攻擊，是否有法可管？

彰化動物防疫所表示，彰化縣沒有相關自治條例，而依動保法規定帶犬隻外出時，一般犬隻需有7歲以上民眾伴同，具攻擊性的比特犬等6種犬種或曾有攻擊記錄的犬隻，需由成年民眾伴同，且需採取適當防護措施，若違反規定，可依法開罰3000元至1萬5000元，一般犬隻外出是否要繫牽繩或戴口罩並沒有硬性規定，民眾本身或所飼養犬隻若遭攻擊受傷，可循民刑事訴訟。

