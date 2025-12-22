彰化生命園區環評過關！反火葬場行動協會：抗爭到底

彰化生命園區開發計畫環境影響說明書環評會議今日進行第二次審查會，二林芳苑反火葬場行動協會成員再度集結表達反對設置立場。（葉靜美攝）

彰化火化場設址一直引發所在地芳苑及二林地區周邊居民的反彈，多次抗議要求撤案，彰化生命園區開發計畫環境影響說明書環評會議今日進行第二次審查會，二林芳苑反火葬場行動協會成員再度集結表達反對設置立場，會議最終通過環境影響評估審查，協會表示，將抗爭到底。

二林芳苑反火葬場行動協會副會長林麗美會前受訪時表示，我們對為何選址芳苑存有很多疑問，質疑縣府選址決策背後存在「內幕」，有「先射箭再畫靶」問題；會長陳光輝希望評審委員拿出道德與良心，勿讓環評案通過，並要求撤案。

「最大訴求就是希望芳苑火葬場能撤案」，彰化環盟總幹事施月英表示，火葬場不僅鄰近今年11月統計有2400多人的彰化監獄，另300公尺內還有生產油漆等易燃物的工廠，不宜設置火葬場外，火葬場周圍5公里內有芳苑工業區、二林中科、二林精機，空污原本就很嚴重，抨擊縣府選址時未把健康風險納入評估。

縣府表示，審查會經綜合考量審查委員、各方意見及開發單位答覆，就此案生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，要求應力求降低視覺衝擊，營造環境綠美化等外，經專業判斷，認定已無環境影響評估法第8條及施行細則第19條所列各款情形之虞，環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，因此作成此案通過環境影響評估的結論。

民政處表示，彰化縣生命園區開發工程費用，計畫總經費7億8473萬元，採一次發包，分3年編列預算辦理，114年度編列4084萬元，115年編列2億5000萬元，116年度編列4億9389萬2498元。

彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會在環評會結束後表示，將會更加團結對不公不法的縣政府做最強烈抗爭，2026年九合一選舉自救會絕對不會缺席，經全盤通過考量推派參選人，對蠻橫無理的縣政府及地方首長、縣議員等及民意代表，做出最有力的抗議。施月英也說，深表失望與痛心。

