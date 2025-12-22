▲彰化生命園區開發計畫二次環評過關，二林芳苑反火葬場自救會到場陳抗。（圖／彰化環團提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府依《環境影響評估法》規定，今（22）日召開「彰化生命園區開發計畫環境影響說明書」第二次審查會議。會議期間，彰化縣二林芳苑反火葬場自救會動員逾百名民眾到場陳情抗議，質疑「先射箭再畫靶」，要求撤案並重新選址；惟經審議，該開發案最終仍通過環境影響評估審查。

彰化縣政府環境影響評估審查委員會上午完成審議後，經綜合考量環評審查委員意見、各界建議及開發單位之回應，並就本案對生活環境、自然環境、社會環境，以及經濟、文化與生態等面向可能造成的影響程度與範圍進行專業判斷，認定已無《環境影響評估法》第8條及其施行細則第19條所列各款情形之虞，環境影響說明書內容已足以提供審查判斷所需資訊，遂決議本案通過環境影響評估。

另針對本次會議中委員及相關機關所提出之意見，經開發單位於會中說明並獲委員會確認後，請開發單位將補充說明資料納入定稿，包括：（一）環境影響評估作業程序及各項調查工作之啟動時間；（二）承諾事項之落實及自治條例之訂定時程；（三）應力求降低視覺衝擊，營造環境綠美化；（四）本案開發之公益性；（五）其他委員及機關單位所提相關意見。