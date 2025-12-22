彰化生命園區2度召開環評 200鄉親抗議「先射箭再畫靶」

彰化生命園區，2度召開環評會議，約200名鄉親前往陳抗！（圖：李河錫攝）

彰化縣政府2度在縣立體育場召開「彰化生命園區開發計畫」環評會議；為避免利益衝突，縣府「內聘委員」同樣全數迴避，交由外聘專家學者進行審議，並透過直播讓外界了解環評過程。近200名鄉親陳情抗議；質疑縣府「先射箭再畫靶」選址過程違法，要求環評會否決、縣府撤案、重新選址！（李河錫報導）

彰化是全台唯一沒有火葬場的縣份，縣府為因應長期縣民需求，選址在沿海芳苑鄉公墓用地，開發一處廣達1.8公頃、含闢建「火葬場」在內的「彰化縣生命園區」，8月依「環境影響評估法」在縣立體育場召開第1次「一階環評會議」，因審議小組提出7項建議；縣府逐一提出改善計畫，在12月22日上午2度召開「環評會議」，「二林芳苑反火葬場自救會」，率領近200名鄉親前往陳請抗議！

彰化生命園區，2度召開環評會議，場外約有200名鄉親陳抗，場內正反攻防激烈，過程都還算平和理性！（圖：李河錫攝）

抗議民眾高分貝抨擊縣政府，對於上次環評會議提出7項建議毫無誠意實質改善，並質疑縣府選址過程是「先射箭再畫靶」，涉及「登載不實」等罪嫌，已向彰化地檢署按鈴申告；為了守護所有鄉親健康、拒絕空汙，要求縣府立即撤案、重新依法選址！

縣府環保局長江培根則表示，為避免利益衝突，這次縣府「內聘委員」同樣全數迴避，交由外聘專家學者進行審議，並公開徵選正反代表蒞會發表意見，並全程透過直播讓外界了解整個環評審議過程，以維護公開、公平與公正性！

至於後續是否需要進行「執行開發案」修正、還是進入「二階環評」或是順利過關，進入「彰化生命園區」整體開發期程，縣府環保局長江培根強調，縣府都會尊重環評會議的裁奪。