彰化生活美學館推出李憶含書畫展 55件作品展現水墨之美

▲國立彰化生活美學館推出「凝思‧天然-2025李憶含書畫藝術創作展」，尹彙武館長邀請民眾走進美學館，一同欣賞水墨之美。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】文化部所屬國立彰化生活美學館自114年11月20日至115年1月11日，在該館第一、二展覽室舉辦「凝思‧天然-2025李憶含書畫藝術創作展」，展出藝術家李憶含的水墨創作共55件，尹彙武館長邀請民眾走進美學館，一同欣賞水墨之美。

藝術家李憶含，生於彰化縣花壇鄉，以其「丹青繪事，誠明藝道」的內省箴言，在當代水墨畫壇獨樹一幟。他擁有國立臺灣師範大學藝術學博士學位，現為東方水墨藝術學會指導教授，作品曾獲2007年佛光山國際藝術獎第一名及2009年中華文化傳播貢獻獎等殊榮，並獲選全國美展、南瀛美展、臺陽美展等多項獎項，足見其深厚的學術底蘊與創作功力。

▲藝術家李憶含的藝道美學核心是「體時用中」，深植於對傳統水墨的深入承襲與東方哲學的體悟，並透過與西方現代思潮的融會，追求一種超越物質與精神限制的「道」的境界。（記者林明佑翻攝）

他的藝道美學核心是「體時用中」，深植於對傳統水墨的深入承襲與東方哲學的體悟，並透過與西方現代思潮的融會，追求一種超越物質與精神限制的「道」的境界。他主張藝術家應體察二十一世紀的當代（體時），並靈活運用中庸之道（用中），「中」被定義為中庸、中觀、中和與中華之道，不執著於有觀（物質）與無觀（精神）的層面。

▲「凝思‧天然-2025李憶含書畫藝術創作展」展覽一隅。（記者林明佑翻攝）

李憶含運用「西體中用」，結合西方的抽象技法及東方哲學思想，展現任運西東的靈動思惟，作品富有哲學性及文學性。他認為真正的藝術家應具備文史哲思想深度，才能明心見性，並透過創作實踐靈覺美意，希望藝術能將人生的真、善、美，演繹成聖與神。

本次展覽「凝思‧天然–2025李憶含書畫藝術創作展」，奠基於藝術家對「靈性與智慧」的追求，以及對東方文化根源的重新肯定。希望能引導觀眾進行深層次的體驗和反思，而非僅停留在表面的視覺震撼，期望作品能讓觀眾的心靈放鬆，並從中感受到美好、正面的氣息。期待觀眾能回歸到心靈的根源，找到屬於自己的那一份自然與真實，並能透過對藝術的體悟，在世俗生活與精神追求之間找到平衡，實現自身存在的價值與意義。