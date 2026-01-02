彰化生育補助最高8萬 楊子賢呼籲以匯款代替領現 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣政府為鼓勵生育，今年起將生育補助調升至最高8萬元。彰化縣議員楊子賢今（2）日表示，補助金額提高是美意，但建議縣府應儘速比照其他縣市，增設「匯款」選項，讓新手爸媽安心在家育嬰，不必再為領現奔波。縣府社會處表示，目前已規劃非現金領取方式，最快農曆年後上路。

楊子賢說明，隨著明年補助金額大幅調升，產婦或家屬若需親自前往戶政事務所領取數萬元現金，隨身攜帶大量現鈔走在街頭，不僅心理壓力大，更有安全顧慮。縣府加碼補助是為了減輕負擔，不應該讓家長在照顧新生兒最忙碌的時候，還要為了行政程序傷腦筋。

楊子賢指出，目前如新北市、高雄市等縣市，早已實施「匯款轉帳」等多元領取方式。彰化縣應同步推動行政服務轉型，只需在辦理出生登記時提供存摺影本，補助便能自動入帳。這不只是流程的改變，更代表地方政府是否有站在「新手爸媽」的角度思考問題。

「縣府應該提供彈性選項，讓福利有感。」楊子賢表示，優質的育兒環境應該從這些便民的小細節做起，讓彰化成為真正友善育兒的大縣，縣府應優先建置匯款撥付系統，提供「領現」與「匯款」兩種選項供家長選擇。

彰化縣政府社會處回應，新政策預告上路後，很多鄉親都有來反映提領大筆現金的不便性，縣府會從善如流、持續蒐集相關意見；由於目前新制剛上路，若要增加領取方式，最快4月才會再行公告。

縣府補充，為進一步減輕家庭的經濟壓力，針對生產與育兒政策採取「生越多、補助越多」的方案，從今年起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎（含）以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理登記時即可一併申請。

