彰化田中大馬路格鬥! 倒垃圾突變暴力事件兩男互毆

中部中心／李文華 彰化報導

彰化田中，發生馬路格鬥衝突！25日傍晚，一名男子，倒資源回收垃圾時，直接將垃圾往車上丟，險些砸傷清潔人員，接著他又突然衝向路邊民眾，出手狂打，根據調查，雙方有訴訟舊怨，先出手的男子，疑似酒後失控，公然打人，目前全案由警方偵辦中。

小巷子內，回收車已經準備離開，此時出現一名藍衣男子，拎著垃圾，看都不看，直接往車上丟，差點砸到清潔人員身上，但這還沒完，他突然衝到路邊民眾面前，二話不說，出手狂毆，兩人怒氣瞬間爆發，變成追打互毆，爆發肢體衝突。

事發就在彰化田中鎮，26日傍晚5點左右，衝突雙方，是59歲賴姓男子及24歲黃姓男子，而這兩人，似乎早在之前，就有過節了。

據了解，動手的男子，附近住戶都深受其擾，目前警方已經受理案件，偵辦當中。





兩個鄰居，早就有過矛盾，雙方都還在進行法律程序，不過其中一人卻又公然挑釁後打人，只能說千金難買有緣的鄰居。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

