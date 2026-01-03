彰化田中庇護島2天擊落4車！ 交通處：已考慮轉彎軌跡

中部中心/李文華 彰化報導

彰化縣近期設置的行人庇護島事故頻傳！田中鎮一處路口的庇護島"災情慘重"，短短2天內已發生至少4起自撞事故，甚至有車輛因撞擊力道過大，導致輪胎當場脫落！





彰化田中庇護島屢擊落車。(圖/李文華攝)

這輛灰色自小客車，看起來是要左轉，可是，別的車繞過它了，比它慢到的，也轉過去了，怎麼它就在那裡，顧路？有撞到又拷到，只能等拖吊車來了。這裡是彰化縣田中鎮，中正路與斗中路口，根據警方初步調查，近期撞擊事故比較密集，兩天內就有四起報案，還有沒報案的自撞事件，都是車輛左轉中正路時，碰撞庇護島！

彰化田中庇護島屢擊落車。(圖/李文華攝)除了駕駛人未按標線行駛，當地民眾也質疑，庇護島設計不良，位置太靠近路中央，難道是突出的障礙物嗎？彰化縣交通處說明，庇護島的設置，都符合道路交通安全規範，也考量了大型車輛轉彎軌跡，繪製轉彎導引線。針對近期碰撞頻傳，將儘速檢視道路使用情形，並視需求進一步做優化設計。





