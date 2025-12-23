彰化田中推購物節 跨年晚會邀陳勢安等藝人演出

（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化縣田中鎮公所今天宣布，2025推展田中觀光產業特色活動「田中斑馬熊讚購物節」將於26日起登場，年度壓軸的跨年晚會將邀請陳勢安、邱鋒澤等藝人演出，與民眾迎接新的一年。

田中鎮公所今天舉行田中斑馬熊讚購物節及跨年晚會宣傳記者會，鎮長蕭淑芬說，希望吸引眾多旅客到訪「台灣米倉」田中「黑白買」，帶動地方商機，讓田中的農特產、優良廠商與文化風景被更多人看見。

公所表示，12月26至28日活動，包括優良廠商拍賣會、地方特色輕旅行、特色美食市集等，集結田中工業區多家廠商及在地伴手禮業者，現場發放消費券及摸彩券，並安排限時大拍賣。

此外，公所規劃3條輕旅行路線，有結合自然風景與寓教於樂體驗的親子共遊路線，認識傳統文化與在地故事的宗廟老街巡禮路線，以及具視覺亮點的網美拍照路線，讓遊客以不同視角感受田中。

跨年晚會將於31日在彰高三號廣場公園登場，將由陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君等多位藝人輪番上陣。公所表示，期待透過城市行銷與節慶活動雙軌並行，打造田中最盛大年度觀光慶典。（編輯：李亨山）1141223