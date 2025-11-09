彰化田中馬拉松熱血登場! 補給站"烤大豬"超搶手

一年一度的田中馬拉松登場，今年吸引1.7萬名跑者參賽，志工團隊多達9千人參加，讓整個田中鎮相當熱鬧。除了揮汗如雨的賽事外，補給站也是一大亮點，有業者提供兩隻烤大豬，讓跑者享用，也慶幸，豬瘟疫情得以解封，讓參賽的跑者都能吃到，新鮮的台灣溫體豬肉，也以行動支持國產豬。





田中馬拉松登場 補給站成焦點 烤雞烤大豬烤鴨通通有 宛如美食天堂

有業者贊助了烤大豬 讓跑者享用。（圖／翻攝畫面）









加油加油，馬拉松參賽者跑起來，一年一度的田中馬拉松盛大登場。揮汗如雨的賽事挑戰跑者的體力耐力，沿途的補給站，更成了一大亮點，火烤整隻烤大豬香噴噴，這是正港的台灣溫體豬，烤的外皮酥酥脆脆，肉質彈牙

彰化田中馬拉松登場 參賽人潮多 熱鬧滾滾。（圖／翻攝畫面）





贊助的業者說，好險豬瘟疫情解封了，民眾一口接一口說好吃，除了烤乳豬，還有企業贊助，牛排350公斤，烤鴨4000份。還有甕仔烤雞，沿路的補給站成了美食天堂，也是跑者跑下去的動力來源。今年田中馬拉松共有1.7萬人報名，志工參與人數來到9千人，讓整個田中鎮熱鬧滾滾，跑者順利完賽，也相約明年再見。





