彰化田中馬拉松登場1.7萬人參賽 任賢齊返鄉參與

（中央社記者鄭維真彰化9日電）台灣米倉田中馬拉松今天登場，約1萬7000名跑者參賽，歌手任賢齊也返鄉參與，現場加油聲此起彼落，氣氛熱絡；數位發展部並在現場設立田中馬拉松資訊站，協助跑者在比賽中更順暢。

彰化縣馬拉松嘉年華第3場賽事，台灣米倉田中馬拉松上午在田中鎮公所前開跑，約有1萬7000名跑者及9000名志工，任賢齊及姚元浩、九孔等藝人也熱情參與，縣長王惠美與中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政、田中鎮長蕭淑芬等人共同鳴槍後起跑。

王惠美表示，田中馬榮獲英國國際社會價值協會（Social Value International，SVI）頒發全球首張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量。

縣府指出，田中馬拉松賽程分為全馬42公里、半馬22公里與健跑10公里，從田中鎮公所出發，沿途經過高鐵彰化站、八堡圳、休閒廊道、織襪園區及台鐵田中車站，能欣賞田園風光，今年更邀請日本長野縣與伊豆馬代表共同參賽。

縣府表示，田中馬不僅是運動，更是永續實踐，主辦單位推動無紙化報名與電子證書、採用無淋膜紙杯等，並持續推行雲端跑，跑者只要累積40公里就能替地球種下一棵樹，落實運動淨零、生活轉型理念。（編輯：陳仁華）1141109