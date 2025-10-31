彰化田中50年老店！炎獅切仔麵獨特甜鹹乾麵，頭骨肉湯濃郁到讓人驚豔
一直聽彰化的朋友說「田中」是個嚴重被低估的美食小鎮，然後也一直覺得田中「可能」交通不便⋯⋯一直到前些時候才知道，原來田中就在彰化高鐵不遠處⋯⋯而且高鐵站對面就有一家很棒的飯店「馥御花園酒店」飯店不僅旁邊就有滿滿的停車場，飯店裡還有電動機車、自行車可租借⋯⋯天時、地利、人和之下，立馬安排了一趟田中兩天一夜小吃之旅(八家)。今天就先來介紹第一座延續「十座車站十碗麵」單元，說的是田中50年切仔麵老店「炎獅切仔麵」。
結論：乾麵獨特，頭骨肉湯一整個讓人驚豔，黑白切隨便都無雷，真心一次圈粉。
地圖上大紅圈就是彰化高鐵站，對面就是入住後十分滿意的「馥御花園酒店」，有機會再跟大家好好分享，這家房間、服務、景點(可以看到玉山)，近田中、北斗兩鎮的飯店。田中鎮中心離彰化高鐵走路約是20分鐘的距離，不過當天我們是在「馥御花園酒店」的櫃檯人員指導下租了電動機車(高鐵站旁有換電池的地方)，飯店裡也有自行車可以借寄。然後地圖上的那些綠色記號，都是田中的老店，真的是三天兩夜也吃不完。
按「十座車站十碗麵」的規則，我們簡單介紹一下這座有120年歷史的老車站(建於1905年)，當時的站名為「田中央」，1920年才改為現在的田中，與日本信濃鐵道線田中站締結為姐妹站。
高鐵彰化站於2015年12月1日啟用後，彰化縣政府與臺鐵曾研擬將永靖到田中改線，把田中站移至與高鐵彰化站共站。但後2017年3月行政院前瞻基礎建設計畫中，最終定案另興建田中支線連接此站與高鐵彰化站，田中車站亦進行改建，未來再計畫直通集集線。
2025年1月11日田中線正式動工，其中與農業部林業及自然保育署簽署〈永續林業建構低碳鐵道車站MOU〉，計劃將田中車站改建成以木材建構的鐵路車站。所以，這個車站會拆掉重建？順便科普一下，田中車站每日旅運量約為4,837，在台鐵各站中排行第56名，本來我以為這裡很荒涼....。
接著我們來聊聊田中鎮，田中鎮的歷史始於清代乾隆、嘉慶年間，由來自福建的先民開墾而成，算吧算吧有300年左右的歷史，當時屬於彰化縣，日治時期縣廳時期（1895年）屬於臺中縣，二十廳時期（1901年）屬於彰化廳，十二廳時期（1909年）屬於台中廳北斗支廳下的田中央區與卓乃潭區，五州三廳時期（1920年）屬於劃分為田中庄，1940年升格為田中街，田中央庄在此時改名為田中。
是以，如今鎮上仍可以看到不少百年老字號，如德源興碾米廠(上圖)、三和油廠(下圖)等，同時老街中洲路一段上仍保存著不少大正時期紅磚街屋、裝飾華麗的巴洛克式的巴洛建築。
回主題來聊聊五十年，如今二代在經營的炎獅切仔麵。首先它的營業時間很特別，是12:40才開始營業....，不知道有沒有什麼特別的含意？本來當天想問，但大哥大姐忙得不可開交....不好意思打擾他們。
總之，炎獅切仔麵應該伴隨不少田中人長大，就田中友人的說法，要說田中切仔麵，那只有炎獅沒有第二號人物。
雖是小吃店，但店裡店外乾乾淨淨，而且地板是我特別有感情的磨石地板。
介紹我來的田中友人說，這家基本上就是從開店到賣完一路都有人排隊.....規則是先到先拿號碼牌，然後自個兒找位子，等老闆問你再點菜，外帶也是一樣。
切仔麵分乾、湯，也有米粉的選項。湯品只有貢丸湯和骨仔肉兩種，小菜就看當天有什麼就點什麼，友人推薦頭骨肉一定要點，又加註了:「如果還有的話」。
聽說冬瓜檸檬、冬瓜青茶也很好喝，但那天到這前，我們才喝了七十年「阿行冰店」的木瓜牛乳於是只點了湯。
當天的黑白切有豬舌、豬頭皮、豬耳朵、瘦肉及生腸，除了生腸80元，多數都是50元或是30元。
說是說吃不下(當天第六家)，但還是點了一桌...乾麵、湯外加三樣黑白切。我發現老闆、老闆雖然有一點年紀，但記性不錯，我只講了一次，他們就上菜無誤。結帳算帳也非常的快。
這碗麵最特別的是醬油膏，有一點像肉粽的米醬甜甜稠稠的，又有一點像肉燥，然後灑了超多的胡椒粉，配菜是切得很長很長的韭菜，完全顛覆我對乾切、切仔麵的印象。不過，這一碗麵拌開扒起來沒有眼睛看到預期的鹹，反而很順口，麵條有一點像帶輕咬的雞蛋麵又或是沒了鹼味的油麵，沾著拌著醬香帶點微微討喜的甜鹹，越吃越涮嘴。
頭骨肉湯，那湯就像煮了無數內臟的米粉湯，濃郁好喝得亂七八糟，而且裡面有兩大塊還帶著不少肉的頭骨，啃起來也蠻過癮的。
豬舌脆Q帶著不錯的咀嚼甜，但個人偏好再切厚一點就是。
生腸爽Q脆非常有水準，淋上的醬汁有一點像帶蒜味的五味醬，就連底下的黃瓜都非常好吃。光是這盤生腸就夠讓我回味無窮，即便再飽我都把它掃的一乾二淨。
這裡的豬頭皮也很棒，帶皮的地方脆Q，肉的部份帶點像是軟骨、筋的微軟糯，咬勁、化口兼而有之，淡淡滷過的香氣越是咀嚼越有風味，然後好像這盤也有淋乾麵的醬汁。不知道是不是我的錯覺，感覺三盤淋的醬汁都不太一樣。
炎獅切仔麵(fb粉絲團):臺灣彰化縣田中鎮北路里福安路79號，電話: 04 875 1850，營業時間:12:40-16:30
文章來源：小虎食夢網
