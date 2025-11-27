彰化田尾分駐所原廳舍重建啟用 結合公園休憩功能

（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所原建物老舊破損，原址重建後，辦公廳舍結合公園休憩功能；縣長王惠美表示，啟用後將能為在地民眾提供完善警政服務，強化地區執勤效能。

王惠美今天主持彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍落成典禮揭牌儀式，彰化縣議長謝典霖、彰化地方法院院長楊國精、彰化地方檢察署襄閱主任檢察官王銘仁等人共同剪綵。

王惠美表示，興建於民國71年的田尾分駐所原廳舍建物老舊、結構龜裂及地板破損等，加上田尾鄉人口成長迅速，已不敷民眾需求；新建田尾分駐所規劃進駐警力16名，興建經費新台幣4853萬餘元，為總建坪223坪的地上3層建築，採開放式設計，結合公園休憩功能，整體洽公環境優雅。

王惠美提及，除田尾分駐所啟用外，溪湖分局埔鹽分駐所已完工驗收，鹿港分局福興分駐所於完工最後階段，警察局綜合行政大樓及芳苑分局原斗派出所分別在工程發包及履約中，員林分局林厝派出所已著手設計規劃；今年起接續編列4億7000萬元經費，預計整建另外8間老舊派出所辦公廳舍。（編輯：陳仁華）1141127