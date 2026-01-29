彰化田尾柳鳳社區關懷據點揭牌 鄉內涵蓋率9成

（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化縣長王惠美今天出席彰化田尾鄉柳鳳社區照顧關懷據點揭牌儀式，目標每村里都有1處關懷據點，現階段田尾20村據點涵蓋率已達9成，期許讓長者在地獲妥善照顧。

與中國國民黨籍立法委員謝衣鳯、田尾鄉長許淑美等參加揭牌儀式的王惠美表示，彰化591個村里，這是縣內第372個社區照顧關懷據點，希望每村里都有，讓長者健康安老，長者也可多利用長青幸福卡每月提供1000點社會福利點數，折抵車資、診所門診部分負擔等，走出戶外。

廣告 廣告

柳鳳社區發展協會理事長彭建元說，這是田尾第18個據點，目前鄉內據點涵蓋率已達9成，將安排瑜珈、繪畫與手作等豐富課程，提供長者社交與延緩失智環境，並準備午餐共食，規劃圍爐團聚、結合長青幸福卡帶長者出遊，讓據點成為長者生活重心，創造舒適老年時光。

柳鳳社區照顧關懷據點每週二、五上午8時30分到12時30分開放，提供健康促進活動、餐飲服務及電話問安等。

彰化縣政府社會處表示，除據點服務，縣府持續推動多項長者福利政策，包括一學區一日照的日照服務據點、新建綜合型長期照顧衛福大樓、長青學苑、獨居長者關懷訪視、假牙補助及敬老眼鏡等。（編輯：李明宗）1150129