彰化男偷吃女同事 每月午休、加班激戰8次

彰化一名已婚護理師在婚後第11年，發現丈夫與女同事長期發生婚外情。





彰化一名已婚護理師在婚後第11年，發現丈夫與女同事長期發生婚外情，兩人甚至趁妻子出國期間在家中發生性行為。丈夫事後雖寫下自白書承認過錯並保證斷絕往來，卻仍與第三者藕斷絲連，護理師得知後憤而提告求償60萬元，對此，法院判決也出爐了。

護理師與丈夫於2014年10月結婚，婚後育有一子。

判決指出，護理師與丈夫於2014年10月結婚，婚後育有一子。未料丈夫在婚後多年與公司女同事發展不正當關係，兩人不僅在公司午休或加班期間發生親密行為，每月平均發生性行為5至8次，甚至趁妻子出國期間將對方帶回家中過夜。

護理師於2024年5月得知此事後質問丈夫，對方坦承外遇並寫下自白書，承認與女同事多次發生性行為。雖然答應不再聯繫，但之後仍被發現兩人私下以視訊裸聊，並在超商停車場及洗手間內發生性行為，讓護理師難以接受，遂提告求償精神損害60萬元。

雖然答應不再聯繫，但兩人之後仍被發現兩人私下以視訊裸聊。

女同事在法庭上否認指控，辯稱護理師蒐證侵害其隱私權，否認有發生性行為或留宿等情事，並指控護理師曾以紅漆在床墊上書寫「談戀愛請找『單身』男子」等侮辱字樣後送至其工作地點展示，造成精神困擾，主張不應賠償。

法院對此案做出判決。

不過法院勘驗相關影片與證據後，丈夫也親自出庭作證，確認影片中裸露上身的女子確為該名女同事，證實婚外情屬實。法官認為，兩人的行為已明顯違反社交分際，侵害元配的配偶權。考量護理師職業、經濟狀況及雙方社會地位，法官認為原告請求60萬元過高，最終判決第三者應賠償30萬元，全案可上訴。