彰化男千元假鈔買檳榔賺900元下場慘了！要花5萬才能免牢獄之災

彰化男子持假鈔購物換真鈔，被判拘役50天。 圖：警方提供（示意圖）

[Newtalk新聞] 彰化縣邱姓男子以300元購入一捆「影視道具」千元大鈔，以假鈔在檳榔攤購物，消費100元並從檳榔攤老闆處獲得900元真鈔，邱男食髓知味，當天還想再次以同樣手法還取真鈔遭識破報警，案經彰化地院審理，認定邱男行為構成詐欺取財罪，判處拘役50日，易科罰金為5萬元。

判決書指出，邱男於民國114年5月間，以300元從蝦皮拍賣網站購得一捆玩具鈔票，並於去年6月前往檳榔攤以千元假鈔購買價值100元檳榔，老闆一時不察便收下，讓邱男得手一包檳榔與900元真鈔。

邱男離去後店家便已發現是假鈔，不料同日晚間邱性男子竟故技重施再度上門，企圖以同樣手法購買香菸，老闆當場拆穿假鈔並報警，警方立即趕到現場逮住邱男。

法官指出，被告使用玩具鈔票充當真鈔之詐欺犯意及行為，於同一日先後2次至同一檳榔店，侵害同一被害人之財產法益，應屬接續犯。考量告訴人雖損失非鉅，但被告迄今仍未賠償告訴人之損失，及參被告之犯罪動機、手段，判處拘役50天。

