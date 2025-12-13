彰化男喝到爛醉 賓士SUV撞民宅翻肚 警測出0.99毫克驚人數值

彰化一名賓士駕駛疑似喝到爛醉、自撞民宅翻車， 酒測值高達0.99毫克。讀者提供

彰化縣芬園鄉員草路今（13日）凌晨發生一起駕駛酒測值嚴重超標自撞事故，一輛賓士休旅車行經員草路2段時，疑似駕駛「喝到爛醉」，竟猛力失控衝撞民宅大門的圍牆後當場「四輪朝天」翻覆。巨大的撞擊聲驚醒附近居民，38歲梁姓駕駛受困車內，消防員搶救後送醫，警方酒測肇事駕駛，發現他的酒測值高達0.99毫克，幾乎爛醉如泥。全案依公共危險罪送辦。

這起驚悚車禍事故發生在今天凌晨1點多，彰化縣消防局勤指中心獲報芬園鄉員草路發生一起自撞翻覆車禍，駕駛受困車內。消防員火速趕抵現場，發現38歲梁姓男駕駛受困。消防員到場後，立即透過楔型墊塊固定並墊高車身，成功救出駕駛。梁男送員林基督教醫院急救，頭部撕裂傷，但意識清楚。

警方對梁男實施酒測，酒測值竟高達0.99毫克。這個數字幾乎已是「喝到爛醉如泥」的程度。警方將依違反公共危險罪送辦。

由於猛烈的衝撞，這輛賓士休旅車的車頭與右側車身都嚴重毀損變形。事故現場直到清晨3點30分才完全排除，但百萬名車瞬間變成一堆廢鐵，也留下觸目驚心的圍牆損毀痕跡。

彰化員林一名梁姓男子酒後駕駛賓士，自撞民宅翻覆受困。讀者提供

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



