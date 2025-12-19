彰化男子販毒辯稱壯陽藥 法官判刑11年2月

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化縣許男2度販賣安非他命給黃男，獲利1萬6000元遭檢方起訴。許男在法院審理時否認犯行，辯稱對方拿壯陽藥抵債，但法官未採信其說詞，認定被告販毒，判有期徒刑11年2月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，黃姓男子向警方檢舉指稱，民國113年1月曾先後2次付新台幣1萬6000元向許姓男子購買安非他命。警方循線逮捕許男，許男否認犯案，供稱黃男欠他錢，想以壯陽藥抵債，2人約在和美鎮交貨，後來發現是假藥，又相約碰面退貨，但許男仍遭彰化地方檢察署依販毒等罪起訴。

不過，彰化地院審理案件時，許男又改口表示曾向黃男購買K他命及咖啡包，因身上現金不足，才再約第2次交付金錢，但取得毒品後發現品質不如預期，即將毒品退還。

法官認定，雖許男否認犯案，但根據黃男供詞以及雙方通話紀錄，許男販賣第二級毒品，嚴重危害國民健康與社會治安。且犯後始終否認犯行，態度不佳，辯詞反覆，因此從重量刑，2次販毒分別判處有期徒刑10年6月及10年10月，應合併執行11年2月，並宣告沒收販毒所得的1萬6000元。全案仍可上訴。（編輯：黃世雅）1141219