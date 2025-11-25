彰化男子「青蛙跳」過馬路險遭車撞！網痛批：拿生命開玩笑

彰化出現男子「青蛙跳」過馬路，並且跨越雙黃線。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 彰化市旭光路出現驚險一幕，一名穿著短褲的男子以「青蛙跳」方式穿越馬路，並且無視車流且跨越雙黃線，導致經過的車輛被嚇到踩煞車慢速通過，目擊民眾將過程拍下傳到網路，引發網友熱議，彰化警方將對其依法開罰。

一名男子在彰化市旭光路125號以「青蛙跳」方式來回穿越馬路，並且不是在行人穿越道上，而是違規跨越雙黃線，當時來往車輛眾多，為閃避男子紛紛減速繞開甚至緊急煞車，影響交通，更嚇壞周圍民眾。

畫面上傳網路引起網友熱議，直呼「太離譜」、「禮讓行人就算了，還要禮讓行人青蛙跳」、「是在玩青蛙過河的遊戲嗎？」而多數網友則痛批，這名男子就是在拿生命開玩笑，更影響其他用路人的安全。

彰化警方指出，接獲民眾報案，巡邏同仁前往附近巡視，但未見該名男子，警方將調閱附近監視器查明，根據《道路交通管理處罰條例》第78條，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元罰鍰。

