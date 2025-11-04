彰化男帶凶器闖空門、遇女屋主返家抵抗 落跑喊「大姐，別這樣啦」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣劉男攜帶凶器，潛入員林市一民宅行竊，剛好女主人返家，女主人數度跟竊賊「拚命」邊追邊打，竊賊趕緊落跑，還拜託「大姐，別這樣啦」。劉男在案發2小時後落網，檢警依「加重強盜罪」將他移送；該案進入法院審理時，被告律師認為，劉男只是一般竊盜，因為他遇到女主人，被告雖有做出反擊，但這種反擊並不足以該女主人「難以抗拒」。法官認為，被告帶凶器和螺絲起入爬進民宅，又跟女屋主起衝突，其所為已令女主人一家人恐懼，因此判劉男8月徒刑。

根據判決書，今年3月18日下3時20分，他帶著凶器和螺絲起子等工具，潛入員林一民宅，得手約5000元的鈔票、提款卡和存摺等物，正要離去時，剛好遇到女主人返家。

廣告 廣告

判決書指出，女主人看到家中被陌生人侵入，先用家用電話報警，劉男擔心行蹤曝光，趨前按掉電話2次，女主人仍不放棄，改用手機報警，劉男怒火中燒，用手拍掉女主人的手機後，女主人繼續和劉男拚命，她伸手揣入對方外套的口袋，意外掏出數張鈔票和零錢。女主人一路追竊賊出屋外，直到劉男開休旅車離去。員林警方獲報，展開圍捕，案發後約1個半小時在花壇鄉逮捕逃亡中的劉男，在他身上查扣1842元。

劉男說，他原本偷到約5000元，跟女主人拉扯時鈔票和零錢掉落地，落網時僅剩1842元。

劉男的辯護律師說，被告雖2次阻止女主人打電話，並拍掉其手機，但難認其行為已達到「難以抗拒」的程度，因此不構成加重強盜罪。

法官表示，被告攜帶凶器，爬窗入屋內，侵入住宅竊盜，造成被害人心理的恐懼，又阻止被害人撥打電話，所造成的損害非輕，考量其犯罪動機、目的、手段，依加重強盜等罪判處8月徒刑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北信義區豪宅雙屍案手機解密 創投富少與女藥頭關係曝光

烏日火警母女1死1傷！變態租客拒搬還縱火報復 倒車撞屋阻斷逃生

民眾闖軌道遭南北向2列車撞擊 台鐵嘉義-南靖恢復雙向通行

世界大賽》向小葛雷諾輕點帽沿致意一幕 山本由伸獲球迷瘋狂點讚

