彰化男持西瓜刀揮舞恐嚇路人！檢方聲請暫時安置

彰化縣員林市今（27）日上午發生一起持刀恐嚇公眾事件，一名簡姓男子在園林大道與員水路口持長西瓜刀遊蕩，並向路過機車騎士揮刀恐嚇，造成民眾恐慌。彰化地檢署隨即啟動「防範恐怖攻擊應變小組」，指派檢察官指揮偵辦，並向法院聲請暫時安置處分。

彰化男子持刀引發民眾恐慌，遭到警方制伏。（圖／Threads網友@zhen_wei0416）

根據彰化地檢署說明，事件發生於今日11時47分許，彰化縣警察局員林分局獲報後立即出動警網，迅速將簡姓男子逮捕到案。彰化地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」同步啟動應變機制，由廖梅君檢察官負責指揮偵辦此案。

廣告 廣告

經檢察官複訊後，認為簡姓被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌重大，且持續處於精神恍惚的狀態，有危害社會公共安全之疑慮。檢方依據證據認定符合暫行安置要件，且有緊急安置之必要，因此依刑事訴訟法第121條之1向法院聲請裁定暫時安置處分。

彰化地檢署表示，該署「防範恐怖攻擊應變小組」持續關注網路社群發言，並清查分析轄區內交通要點、商場、公園景點等公共場所，特別注意易生模仿效應的高風險地點，尤其在特定聚集人潮的節慶假期時期，會預先規劃並即時發現、即時處置。

彰化地檢署強調，對於任何企圖擾亂社會秩序，或散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，均將依法嚴查速辦，絕不寬貸，以共同守護社會安定與全民安全。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

手機時間停在2022年！張文擁5件3C產品 數位足跡待破解

1219至今網路恐嚇94件 警政署：已抓12人羈押4人

北市警公布張文5電子設備 iPad和燒毀電腦尚未破解