彰化男撞死停紅燈騎士肇逃逮到了 車上搜出毒品疑毒駕
彰化縣員林市18日發生白色自小客車駕駛追撞停等紅燈的兩輛機車後，肇事駕駛未停車查看逃逸，釀一死兩傷。警方昨天逮獲改乘深灰色車、涉案45歲陳姓男子，車上搜出安非他命、依托咪酯等毒品，陳男肇事時疑毒駕。
彰化縣警察局員林分局今天表示，昨天下午3時10分左右循線在員林山腳路一段攔查一輛深灰色自小客車，緝獲涉案45歲陳男到案，車內另有兩名友人總共3人；車內也發現毒品，陳男18日肇事前疑有吸毒，確切肇因仍在釐清，全案已移請彰化地方檢察署偵辦。
18日下午1時許，一輛白色自小客車沿員林市新義街由北往南行駛，追撞在員鹿路口停等紅燈兩輛機車。64歲高姓女騎士被撞後倒地，肇事駕駛未停車查看，反而開車用前後輪兩次輾壓高女後逃逸，高女重傷搶救不治；另一輛被撞機車，張姓女騎士及摔下車蕭姓女乘客皆有擦傷。
自小客車駕駛肇事後，將白色車輛棄置偏僻路旁逃逸，警方18日晚間循線找到涉案車輛，並通知車主到案說明，車主聲稱將車輛借給友人使用。
警方鎖定對象查緝，昨天下午在山腳路一段緝獲涉案陳男及改乘的另一輛深灰色自小客車，車上搜出安非他命、依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等毒品。
員林分局表示，吸食毒品後會有成癮、產生幻覺、使人注意力無法集中等現象，若吸食後再駕駛車輛，容易致生危險，不僅危害個人，更會造成其他用路人生命財產遭受危害，呼籲民眾遠離毒品；警方將加強查緝毒品犯罪，展現打擊不法決心。
