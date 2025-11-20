彰化男毒駕撞死人肇逃！竟換車揪2友開毒趴 警逮人送辦

陳男撞死人後，竟找來2名毒友意圖開毒趴忘卻撞死人記憶。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 彰化縣45歲陳姓男子18日駕駛借來的轎車行經員林市新義街、員鹿路口，高速衝撞前方停等紅燈3輛機車，造成1死3傷慘劇，肇事後加速逃逸，為規避查緝又向他人借車設立斷點，隨後竟找2毒友開毒趴忘卻撞死婦人的記憶，警方一路追蹤在員林山腳路逮到3人。

根據警方調查，18日陳姓男子向友人借來一輛轎車，行經員林市員鹿路時撞上前方停等紅燈的3輛機車，當下未下車察看，而是加速逃逸並輾過64歲高姓婦人，導致婦人傷重不治，隨後陳男為規避查緝又向他人借得另一部轎車逃亡。

警方根據監視器與線索追查，鎖定陳男行蹤，昨日尾隨至員林山腳路一帶展開圍捕行動。發現陳男還找來2名毒友共乘一輛車，搜查發現車內藏有十餘包、總重十多公克的各類毒品，包括海洛因、「喪屍煙」煙彈、大麻、K他命與安非他命等。

遭逮後陳男坦承開車前有吸毒，而警方研判，陳男找來2名毒友並攜帶大量毒品，是打算以「毒車趴」方式忘卻「撞死人」的痛苦記憶，全案移請彰化地檢署偵辦。

