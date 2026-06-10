彰化男毒駕衝撞「輾斷所長雙腳」 法官無保請回引眾怒！彰檢抗告成功

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

毒駕男被無保請回，台中高分院裁定發回重裁。（翻攝畫面）

彰化埔鹽鄉一名28歲施姓男子，本月4日被埔鹽分駐所所長陳國銘、警員趙秉逸2人上門查訪，施男竟駕車逃逸、開車衝撞，陳國銘雙腳遭輾骨折，施男落網後被驗出體內有依托咪酯及安非他命陽性反應。然而彰化地檢署向法院聲請羈押後，彰化地院卻認為沒有逃亡拒捕理由，裁定無保請回，彰檢火速提出抗告，台中高分院今（10日）裁定撤銷原裁、發回彰化地院重裁。

埔鹽分駐所所長陳國銘、警員趙秉逸2人4日下午赴光明路2段，查訪有案在身的施姓男子，施男見狀竟駕車逃逸，倒車衝撞2人，陳國銘雙腳被輾當場骨折，陳國銘忍痛對空鳴槍，與趙秉逸合力壓制施男，趙員則在破窗過程遭玻璃割傷。

廣告 廣告

施男落網後被驗出體內有依托咪酯、安非他命陽性反應，彰檢依公共危險、妨害公務等罪嫌聲請羈押，但彰化地院法官卻認為，施男因他案已向檢方報到，並獲准易科罰金且有歸案證明，難認有逃亡拒捕之理由，也沒有證據確認他是故意衝撞員警，認為檢方沒有具體釋明施男有反覆實施之風險，裁定無保請回。

彰檢不滿，火速提出抗告，台中高分院今稍早裁定結果出爐，原裁定遭撤銷、發回彰化地院重裁。

而裁定施男無保請回的陳姓法官，日前才裁定瓦斯車毒駕案的江男無保請回，引發爭議，該案也在5日被裁定發回重裁，並於8日裁定羈押。基層員警不滿，警方抓到懷疑人生，卻被「佛心法官」縱放，彰化市長林世賢7日甚至號召市民抗議「恐龍法官」，並到監察院陳情彰化地法縱放毒駕。

不滿法官縱放毒駕嫌犯，彰化市長林世賢號召民眾抗議。（彰化市公所提供）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

警察抓到懷疑人生！彰化男載瓦斯桶毒駕竟獲無保請回 法官理由曝光遭譏「超佛心」

毒駕為何變多了？ 律師曝1物氾濫「散播太快、容易再犯」

到最後都不知道有血癌！ 妻慟揭傅子純「真正死因」：當天還自己開車到急診