彰化男毒駕一路疾駛 十字路口衝撞機車釀1死3傷冷血逃逸 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

彰化一名45歲陳姓男子日前吸毒後開車上路，在行經員林市新義街、員鹿路口時，竟高速衝撞前方停等紅燈的3輛機車，釀成1死3傷悲劇，而陳男在肇事後逃逸無蹤，直到案發26小時後，才遭警方逮捕，而彰化地檢署向法院聲押陳男，昨（20）日晚間裁准。

檢警調查，18日下午1時許，陳男在吸食喪屍菸彈與安非他命後開車上路，一路疾駛，在行經員林市新義街、員鹿路口時，一名高姓婦人正在路口停等紅燈，結果陳男駕車直接朝高婦及同向的2輛機車猛力衝撞，高婦當場被撞飛重摔地面，接著再遭車輛輾過，緊急送醫後宣告不治，另外還有3人受傷。

而陳男肇事後，不僅未下車察看，竟直接揚長而去，還把肇事車輛丟棄在社頭鄉山區，然後再找2名毒友接應四處躲藏，警方經過追查，在案發26小時後，於員林市區將他逮捕，警方也在車內搜出毒品。

全案移送彰化地檢署後，檢方認定陳男涉犯殺人、毒駕、肇事逃逸等多項重罪，且有勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押並禁止接見通信，彰化地院於20日晚間裁准羈押禁見。

照片來源：翻攝畫面

